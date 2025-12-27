中部中心/綜合報導

日本超人氣女神三上悠亞，上個月宣布加盟職籃夢想家啦啦隊，27日在台中洲際迷你蛋初登場應援，吸引大批粉絲前來觀賞，有粉絲特地從高雄北上，還有人帶著老婆來追星，現場幾乎座無虛席。

最強夢想家外援「三上悠亞」初登板 大批粉絲入場搶看

最強夢想家外援「三上悠亞」初登板 大批粉絲入場搶看





跟著音樂節奏，展現好身材，再送上飛吻，球迷真的快要招架不住，日本超人氣女神，三上悠亞，上個月正式宣布，加盟職籃夢想家啦啦隊，27日在夢想家主場，洲際迷你蛋初登場，吸引大批粉絲入場。

有粉絲穿上悠亞限定款上衣前往 還有先生帶著老婆來追星





看看這人潮，幾乎座無虛席，觀眾自備手機相機，捕捉女神風采，有粉絲特地穿上悠亞限定款上衣，還有人從高雄北上，這位先生甚至帶著老婆來追星。

三上悠亞魅力無法擋 這回加盟職籃啦啦隊將參與六場主場應援賽事

看來三上悠亞，魅力真的無法擋，這回加盟職籃啦啦隊，將參與六場主場應援賽事，明年一月和三月，也各有兩場比賽，會在洲際迷你蛋現身，預計又將掀起一波話題。





