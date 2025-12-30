最強大陸冷氣團元旦報到「越晚越冷」 週末急凍7度低溫

強烈冷氣團明日到來。（圖／方萬民攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，今（31）日北部與東北部地區受到低雲覆蓋，並伴隨明顯降雨訊號，觀測圖資清楚顯示降水回波分布。根據歐洲中期預報中心（ECMWF）最新模式模擬，今日東北季風攜帶豐沛水氣，預期北部與東北部地區將有局部短暫雨勢，部分地區不排除出現較大雨勢。整體天氣偏涼，花東地區亦有零星降雨可能；中南部則維持晴朗穩定，白天溫暖舒適，早晚氣溫偏低，日夜溫差明顯。

各地區預測氣溫如下：北部15至20度、中部12至29度、南部12至30度、東部15至28度。

吳德榮指出，元旦（1日）起將有強冷空氣自北向南影響全台，氣溫將逐步下降，愈晚愈冷。根據目前預測，週五（2日）至下週六（4日）清晨將受到入冬以來最強一波冷氣團影響，預估達「強烈大陸冷氣團」等級（台北測站氣溫降至12度以下），屆時平地氣溫恐降至攝氏7度以下，民眾務必加強保暖措施。

預報顯示，週四至週五迎風面的北部與東北部地區將持續有局部降雨，花東亦有短暫飄雨的機會，其他地區則以晴到多雲為主。北部與東半部天氣濕冷，中南部則偏乾冷。週末期間天氣將轉趨穩定，預估週六與週日大多地區呈現晴朗乾冷的型態，僅東部偶有零星雨勢。

此外，這波冷氣團強度高於先前，預估零度線將下滑至約1500公尺。雖然高山氣溫接近降雪標準，但因高空水氣不足，像是合歡山、太平山、雪山等1500公尺以上地區僅有少量飄雪機率。至於海拔約1000公尺的七星山與大屯山，氣溫條件仍不足，霧淞或冰霰發生機率偏低，出現機會仍屬可遇不可求。

針對下週初的氣候發展，吳德榮指出，下週日白天至週一（5日）白天冷空氣將暫時減弱，白天氣溫舒適，惟早晚仍偏冷。不過，自週一夜間起迎風面將轉濕，接著再次轉乾，同時預期另一波強冷空氣將接續南下。儘管目前歐洲、美國及AI模式對於該波冷空氣的強度與時間點預測尚未一致，各模擬持續調整中，後續仍需密切觀察以釐清趨勢。

