最強大陸冷氣團準備來襲！今晨南投中寮最低溫12.5度 專家：週日起凍3天

今（12日）早晨各地明顯降溫，根據中央氣象署觀測資料，平地最低溫出現在南投中寮的12.5度。對此，氣象專家吳德榮提醒，今日北海岸、大台北東側及東半部局部有雨；下週日（14日）將迎「入冬最強」首波大陸冷氣團，屆時本島平地將挑戰10度以下低溫。

氣象專家吳德榮提醒，下週日（14日）將迎「入冬最強」首波大陸冷氣團，屆時本島平地將挑戰10度以下低溫。（圖／洩天機教室）

吳德榮今日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移出，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。

吳德榮提到，最新（11日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫為：北部17至22度；中部13至29度；南部13至30度；東部15至26度。

吳德榮說，明（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。下週日（14日）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。

關於最冷時間點，吳德榮提醒，下週日晚、週一（15日）晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

至於高山是否會降雪？吳德榮表示尚待觀察，週六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」（水氣、氣溫），而下週日起轉乾，條件就更差了。

下週天氣方面，吳德榮說明，週二白天起、週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。下週四（18日）西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。

