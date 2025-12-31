「最強大陸冷氣團」開始發威！ 專家示警：降溫快、影響時間長

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

2026年開年天氣不平靜，入冬以來最強冷空氣正式報到。氣象專家林得恩指出，元旦起強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫將明顯下滑，不僅降溫速度快、影響時間長，還可能伴隨降雨，1月上旬整體氣溫恐持續偏低。

入冬最強冷氣團報到！（圖/取自臉書粉專 林老師氣象站）

氣象專家林得恩今（1）日清晨在臉書粉專「林老師氣象站」發文「2026首波降溫，來的又強、又猛！」。他指出，這波強冷空氣將自元旦開始影響台灣，北部與東北部首當其衝，氣溫快速下降，其他地區則在入夜後陸續轉冷。受冷氣團與水氣影響，基隆北海岸及大台北山區有降雨機率，並不排除局部較大雨勢；此外，竹苗以北、宜花東、恆春半島及中南部山區，也可能出現零星短暫降雨。

林得恩進一步提醒，這波最強大陸冷氣團「越晚越冷」，影響時間預估將延續至1月4日白天，之後雖略為減弱，但1月5日又有新一波冷空氣接續南下。從長期預報觀察，1月上旬氣溫整體偏低，降溫幅度大且持續時間長，對高齡者與心血管疾病患者衝擊較大，務必特別注意加強保暖、防寒。

