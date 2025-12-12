最強大黃金組合 《週末最強大》包公記者會震撼開場

▲ 歐漢聲飾演展昭、陳亞蘭飾演包青天 、胡瓜飾演公孫策 帶來耳目一新的包青天

台北市 / 李宛蓉

華視和緯來電視網共同推出全新大型綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭以及全方位藝人歐漢聲聯手主持，三位不同世代主持人帶給觀眾煥然一新的視覺饗宴。首映記者會上以氣勢磅礡的開封府呈現《週末最強大》古裝劇的精緻度，主持人胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲同樣以古裝短劇驚喜亮相，首先歐漢聲帥氣的熱舞扮演展昭登場，胡瓜饒舌扮演公孫策逗趣現身，最後霸氣十足的包青天出場，陳亞蘭超強氣場震懾眾人。特別來賓黃嘉千、唐從聖也都以一席古裝裝扮驚喜獻花，搭配戰鼓舞獅祝賀團，一同恭賀《週末最強大》開播收視長紅，氣氛相當熱鬧逗趣，呈現節目的歡樂核心精神。華視總經理劉昌德表示:「節目籌備了將近一年，各方努力之下才打造出如此華麗的綜藝節目，因此特別感謝製作單位、合作夥伴緯來電視網，以及三位最強大的主持人胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲，《週末最強大》才能在明日端上桌讓觀眾們品嚐，希望《週末最強大》每週都最強大，華視和緯來也一起最強大」。

由左至右歐漢聲、華視總經理劉昌德、陳亞蘭、緯來電視網總經理鄭佳伶、胡瓜、製作人劉德蕙

▲ 由左至右歐漢聲、華視總經理劉昌德、陳亞蘭、緯來電視網總經理鄭佳伶、胡瓜、製作人劉德蕙





《週末最強大》節目內容多元豐富，除了最大亮點古裝劇現代包青天外，還有歌舞秀、新版驚聲尖笑，以及外景做菜單元。《週末最強大》以三天錄一集的規格追求綜藝精緻化，不僅錄影時間長，從一大早錄到半夜，三位主持人更是各司其職。胡瓜負責歌舞秀單元「瓜瓜夜總會」，搭檔陳亞蘭大讚胡瓜在綜藝圈屹立不搖有他的道理，對音樂和綜藝的邏輯無話可說，事事考量周全，對後輩更是傾囊相授。陳亞蘭則全力負責「現代包青天」，親力親為與各單位溝通，並教導新生代藝人演戲的訣竅。歐漢聲則笑說他負責顏值擔當，當場被陳亞蘭扮演的包大人喝斥，引發眾人歡笑，實際上他是三位當中最會做菜的代表。模仿天王歐漢聲在記者會上應主持人要求即興模仿祝賀《週末最強大》開播，他更自虧因擔心歌曲有版權問題，只好改模仿劉德華、郭富城與張學友三位巨星版本的兒歌，逼得陳亞蘭當場笑到落淚。





外景做菜單元「胡蘭歐出任務」的企劃非常新穎，三位主持人一大早約七、八點就到早市，尋找鄉親幫忙做菜完成任務，期間發生不少逗趣事情，胡瓜笑稱鄉親看到他切菜血壓就飆高，因此馬上過來幫忙，熱情的粉絲見到陳亞蘭還當場要求合唱歌仔戲，可見《週末最強大》的高人氣。記者會上三位主持人與來賓應邀當場唱跳《週末最強大》主題曲，讓現場感受到滿滿的歡樂氛圍。三位主持人喊話希望《週末最強大》帶動綜藝熱潮，由他們擔任橋樑，讓年輕人看看以前綜藝的軌跡，也讓長輩藉由歌舞秀重回時光隧道，節目企劃強調年輕化，邀請許多新生代藝人加入，希望「上到99，下到剛會走，阿嬤帶外孫一起來看節目」。

想知道更多《週末最強大》的精彩內容，請準時收看12月13日起每週六晚間8點華視主頻，12月20日起每週六晚間6點緯來綜合台播出。

