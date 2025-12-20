最強天赦日來了！這1天錯過再等80年…「冬至加成」赦罪補財庫超有效

生活中心／吳泊萱報導

在天赦日祭拜玉皇大帝請求赦罪，再補財庫、求好運，就能事半功倍。（圖／楊登嵙提供）

這週日12月21日（農曆11月2日），除了是冬至，也是今年最後一個天赦日，節氣正好碰到天赦日，不但是80年難得一遇，祈福補運效果也特別強。命理專家楊登嵙提醒，可在這一天祭拜玉皇大帝請求赦罪，再補財庫、求好運，就能事半功倍，好運旺旺來。

楊登嵙表示，「天赦日」是四季中的天干配合地支所產生，每年只有5至7日，春天是戊寅日、夏天是甲午日、秋天是戊申日、冬天則是甲子日。今年12月21日冬至，正好碰上天赦日，是80年難得一遇，效果特別好。

廣告 廣告

根據民間習俗相傳，「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

楊登嵙指出，在天赦日祭拜玉皇大帝請求赦罪，對於查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等情況，特別靈驗。而在赦罪後，進行補財庫、迎好運，將能事半功倍。

楊登嵙提醒，天赦日最佳祭拜時間是早上5點至下午3點，需準備的供品有清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表一年12個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

赦罪祭拜方式，必須口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址等詳細資訊，並將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰。最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。



三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

五花馬爆發小強危機！牛肉捲餅吃一半驚見「油亮小強」…客人崩潰狂吐

看夜景返程出車禍！休旅車撞樹「倒栽蔥」插邊坡…車體全毀2男奇蹟生還

台中監獄受刑人爆走痛扁管理員！檢察官怒了求重判…下場多關50天

無窗也能畫？台中商辦16樓外牆驚見神秘塗鴉…民眾看傻：怎麼畫的

