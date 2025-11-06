最強女優影射反被爆「約跑」 黃明志經紀人12字怒譙

黃明志爆曾與翁雨澄約好發生性行爲。（圖／翻攝自黃明志臉書、翁雨澄Threads）





「護理系女神」謝侑芯上個月命喪馬來西亞，歌手黃明志捲入命案，消息曝光後，不少網紅出面指控曾收到男方邀約，其中「台灣最強女優」翁雨澄（娃娃）更發文影射，沒想到卻被網紅推手圤智雨爆料兩人曾約過發生性關係，對此，黃明志的經紀人也不忍開轟了。

翁雨澄在2日發文疑似影射黃明志，「你說服我去嘗試了那些東西」、「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，沒想到圤智雨昨（5）日曬出對話紀錄，踢爆翁雨澄過去曾黃明志相約發生關係，「不要再跟我說娃娃好險好險，她根本是還會傳私密照誘惑黃明志的人。」

對此，黃明志的經紀人林郁傑也在社群平台痛批，「蕩婦想立貞節牌坊，裝受害者。」疑似就是在指翁雨澄。另外與黃明志多次合作的製片張元瀚也發文怒嗆，大爆粗口細數種種不滿，更表示這口氣忍了超過5年。

林郁傑也正面回應張元瀚，「我不太懂接了又要幹的心態，非常矛盾，覺得錢少就不要接，接了又要幹，還合作這麼多次。」他也吐露內心話，「黃明志是個YouTuber，一個內容花到40-60萬拿到現在已經頂了，尤其我們是沒有唱片公司支援，全部是自己出錢，就算只有20也是預算還可以的YouTube內容，你們真的當他是傳統藝人或歌手？」

林郁傑認為，黃明志是可以直接溝通的導演，頂多就是不合作，「我實在看不懂接了又幹，看人出事出來下馬威的？我邏輯自認沒問題，請問那個YouTuber出歌可以一直燒自己錢的？你不爽不要拍，不是拍了又要幹。」

