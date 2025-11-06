最強女優控餵毒「反被爆約X」！黃明志經紀人疑開轟：蕩婦想立貞節牌坊

娛樂中心／綜合報導

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，沒想到一波未平一波又起，「台灣最強女優」翁雨澄（娃娃）隨後發文影射他「說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，卻遭網紅推手圤智雨爆料兩人曾約炮，手上還握有對話紀錄。對此，黃明志經紀人林郁傑（黑傑克）也發聲了。

黃明志（左）被爆曾約炮翁雨澄（右），對話紀錄也流出。（圖／翻攝自黃明志、翁雨澄臉書）

圤智雨4日發文爆料黃明志2021年9月有女友時，翁雨澄就曾接受他約炮，「為什麼我知道，因為那個時候娃娃就已經有把Line的對話紀錄傳給我過了，當時她就想要抓著黃明志做新聞。」林郁傑昨（5）日深夜也透過社群平台發聲，直言「蕩婦想立貞節牌坊，裝受害者」，更證實當時有記者向他求證，最終以「太瞎、懶得爆」作罷，疑似就是指翁雨澄約炮事件。

廣告 廣告

此外，曾與黃明志合作多支MV的製片張元瀚，日前也控訴他不僅每次預算低到不行，還不尊重專業，自己忍了5年才終於趁著此次風波將惡行全都爆出。對此，林郁傑反嗆「我實在看不懂接了又幹，看人出事出來下馬威的」、「你不爽不要拍，不是拍了又要幹」，強調黃明志一定是為了作品好，「有本事你跟他吵，他吵完會去想問題，他不是不能溝通的。」

林郁傑反擊翁雨澄、張元瀚。（圖／翻攝自林郁傑IG）

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中

黃明志才赴警局投案！新歌「無預警上架」網笑：原來不是忙逃亡

黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我

粿粿控范姜彥豐散播消息！徵信社「遭疑設局」老闆22字正面回應了

