最強女優約炮黃明志鐵證曝！傳色圖喊「好想你」 圤智雨：她主動誘惑

記者趙浩雲／台北報導

娃娃曾自稱差點受害。（圖／翻攝自娃娃IG）

31歲台灣網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，案情牽連黃明志涉嫌毒品與命案風波，持續在台馬兩地延燒。曾自曝遭餵毒的「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前在threads發文，稱自己只是「還沒死去的女孩之一」，引發軒然大波。然而今（5）日AV導演圤智雨跳出來反擊，直指「黃明志早在2021年就與娃娃有過性關係」，更公開LINE對話截圖作為證據，直言：「請不要再把自己當成受害者。」

圤智雨透露，娃娃早在2021年9月、黃明志仍有女友時，就曾向他提供LINE對話紀錄，聲稱被男方約炮。（圖／翻攝自圤智雨FB）

娃娃日前控訴自己赴大馬「神祕旅行」後被餵毒、遭情感操控，並質疑黃明志對多名女孩下手：「原來我只是眾多還沒死去的女孩之一。」對此，圤智雨在臉書開嗆反駁，直言娃娃「2021年9月就接受黃明志的約炮邀請，地點是中和立德街某旅館209號房」，並曝光雙方曖昧對話，包括娃娃稱呼對方「哥哥」、傳送內衣自拍照、詢問開房地址與安排時間等訊息。

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／資料照）

從圤智雨的對話紀錄可見，娃娃跟黃明志互相調情，例如「哥哥的新歌人家也超級喜歡的！」、「娃娃想你了」、「好想你」，更多次傳送愛心與表情符號，甚至透露地點為「235新北市中和區立德街」一處汽車旅館等具體細節。圤智雨表示，這些對話當年就是娃娃自己主動提供給他，「因為她當時就想拿來做新聞」。

圤智雨語氣犀利指出：「不要再說沒有證據了，鐵證如圖，所以不要再跟我說娃娃好險好險，她根本是還會傳私密照誘惑黃明志的人，請不要把自己當成受害者！」

