最強奶媽謝薇安全說了！她揭露黃明志「噁心證據」：想用錢壓、涉毒甩鍋

31歲網紅「護理系女神」謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，爆出黃明志同在房內；謝侑芯閨蜜謝薇安更稱自己握有黃明志「噁心證據」，原來，黃明志早已有交往10年女友，卻屢次傳訊息開撩謝薇安，同時轉述廠商說法，事件爆發後，黃明志試圖想以錢把事情壓下，還要把持毒罪行，推到謝侑芯身上。

謝侑芯海外離世，她的閨蜜「最強奶媽」謝薇安透過社群大罵黃明志，聲稱當時第一時間得知謝侑芯失聯就曾私訊黃明志，但卻未讀未回，更大爆自己握有黃明志「噁心證據」。

黃明志捲入網紅命案和涉嫌吸毒，但他否認一切指控，希望大家靜待警方調查。（圖／資料照）

根據《民視新聞網》報導，謝薇安受訪表示，黃明志明明有女友，卻多次傳訊息開聊撩自己，此外，她轉述廠商說法，黃明志在案發下移動過遺體，甚至要把持有毒品的罪行，推到謝侑芯身上，神色慌張地離開現場。

「口供裡面，因為這個毒品在台灣是繁體字，馬來西亞用簡體，所以毒品是女生的，不是他（黃明志）的」，謝薇安轉述廠商說法，不僅如此一開始還是圖用錢擺平，但是疑似找錯人，才沒有把事情壓下來。

至於外界傳出謝侑芯與黃明志從事性交易部分，謝薇安認為，以謝侑芯在Only Fans收入巔峰，曾一個月能破一百萬，以此來看，並不需要冒風險賺錢，恐怕是被用來模糊焦點，才往這方面猜測。

最強奶媽謝薇安曝光「噁心證據」，轉述廠商說法，指控黃明志事發後想用錢擺平。（圖／翻攝謝薇安IG）

黃明志針對整件事情全面否認所有指控，堅稱自己沒有吸毒，經紀人也回應目前案件已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。

