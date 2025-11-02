「最強奶媽」謝薇安怒飆黃明志！爆粗口痛批隱瞞謝侑芯情況

「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，年僅31歲，震驚台馬兩地。怎料2日再度出現驚人發展，傳出當時馬來西亞歌手黃明志與她同在飯店房間內，且被警方查獲驗出4種毒品呈陽性反應，消息曝光後掀起軒然大波。被封為「最強奶媽」的網紅謝薇安隨即在社群上怒嗆黃明志，甚至爆粗口痛罵對方隱瞞謝侑芯的情況。

謝薇安2日情緒失控，在黃明志社群的澄清貼文底下，爆粗口開罵：「X！我上週一就敲你，說我找不到侑芯，你既然跟他有聯絡你幹嘛不回我？」，並反嗆網友：「我是在跟你講女生工作嗎？我是在跟他講，他們有沒有聯絡？？我找不到人了！！」

針對外界爭議，黃明志也在2日發出聲明回應，強調：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」。 黃明志還在貼文中爆料自己「這幾天遭到blackmail（勒索）」。不過，據馬來西亞《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監，以「沒有」兩字簡短打臉黃明志。

輿論持續延燒，黃明志雖發文否認吸毒，但根據馬國警方調查，謝侑芯被發現倒臥在吉隆坡一間五星級飯店浴缸內，當時黃明志也在場，警方搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，後經驗尿發現黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4項毒品呈陽性反應。

整起事件持續延燒，警方表示將等待法醫化驗與鑑識報告釐清真相。而隨著黃明志驗毒陽性、謝薇安怒斥留言，案件真相與死因仍有待進一步揭露。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★未經判決確定，應推定為無罪。

