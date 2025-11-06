「最強奶媽」赴大馬見謝侑芯！太平間畫面疑曝光 擲杯發問祂回應了

謝薇安（如圖）遠赴馬來西亞見謝侑芯最後一面。翻攝IG@missingvivian

31歲「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，歌手黃明志因為在場成為嫌疑犯，目前被延扣中，謝侑芯閨蜜謝薇安一度向黃明志開轟：「說謊的垃圾。」如今她也親赴當地見好友最後一面，她在IG發文分享，自己跑了很多地方，心情十分沉重，還曬出她在太平間丟硬幣詢問謝侑芯問題的畫面，雖然她沒有說問題為何，但畫面可以看到，得到了兩個正面硬幣，是肯定的答案，「謝謝祢有回應我……最後一程只能到這裡了。」

謝薇安遠赴大馬，希望能查明真相。翻攝IG@missingvivian

謝侑芯在IG限時動態發文表示，自己從台灣飛到馬來西亞的這7天，能給的、能做的都已經盡力了，「剩下的就讓大馬司法單位更加詳細調查，不要委屈任何人，也不要放過任何人。」由於謝侑芯這幾日都沒有更新動態，讓不少粉絲擔心，她也直言：「不好意思讓各位擔心，我人還在馬來西亞，只是昨天跑了非常多地方，從醫院到警方到太平間，其實心情有點太沉重。」她強調自己沒什麼用手機，所以特別來報平安。

廣告 廣告

謝薇安曝光疑似蓋白布的照片。翻攝telegram@thisvivian2

謝侑芯透露自己11月2日本來就有活動在馬來西亞，為了謝侑芯的真相，她提前10月31日就抵達當地，「我其實當天也知道『那個人』就在現場了！還知道對方想做一些垃圾事情花錢掩蓋。」她也曝光疑似謝侑芯大體蓋著白布的畫面，悲痛寫下：「祢我只有一牆之隔卻再也無法相見，本以為我有千言萬語，卻只剩下五味雜陳，為何待人那麼好的祢現在卻獨自一人在這裡，對不起，我無法帶祢回家，只能這樣送送祢⋯⋯。」

由於外界質疑謝侑芯沒有聯絡當地警方，她也曬出截圖證明自己的清白，「別再說我沒有聯絡馬來西亞警方，刑事案件偵查不公開，我也不想害到人家公務，敏感資訊遮蓋了，謝謝當地朋友、廠商這幾天的奔波，還有無數的打電話問消息。」



回到原文

更多鏡報報導

獨／黃明志穩交15年正宮女友長這樣！ 女方友人「看不下去」爆內幕

黃明志涉「護理女神」謀殺案！ 曾寫歌示愛正宮女友：她都在監獄外等我

黃明志「泰國暗黑行程」曝光 消費第三性公關「佳麗8千」行徑荒唐