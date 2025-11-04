「最強奶媽」驚爆黃明志早有15年女友 謝薇安怒轟「渣中之渣非你莫屬」

謝薇安痛批黃明志是「渣中之渣非你莫屬」。翻攝中國報、謝薇安��Vivian IG

網紅「護理女神」謝侑芯日前驚傳於馬來西亞一家飯店猝逝，大馬歌手黃明志隨後傳出因涉毒被捕。身為謝侑芯好友、並曾與黃明志合作過、擁有近467萬粉絲的網紅「最強奶媽」謝薇安，連日來持續在社群平台Instagram上發布限時動態，痛批黃明志裝死不回應，今日更是在社群限動投下震撼彈，爆料黃明志早有交往長達15年的女友，怒轟黃明志是「渣中之渣非你莫屬」。

謝薇安曾與黃明志合作〈哥抽菸〉MV，她寫道：「說真的，以前我真心以為你是個好人。跟你合作時，你確實跟我都保持距離、守分寸，現場也介紹你交往快要十年的女朋友（現在應該有15年了吧？）」謝薇安痛批，黃明志其實已經有一個相往多年的女友，又是愛狗人士，原本以為黃明志是演藝圈的一股清流，但沒想到「渣起來真的是哇塞的厲害」。

謝薇安大罵黃明志，原本還以為他是清流，卻背著女友亂來。翻攝＠謝薇安🖤Vivian IG

謝薇安也對黃明志的15年女友喊話：「我真的心疼那個默默守在你後面的她」，並奉勸所有女孩「張大眼睛，拜託遠離這種只會吹牛X、連哄帶騙的男人」。身為謝侑芯好友，謝薇安透露謝侑芯原定上週二（24日）應返回台灣，但至27日仍聯繫不上，她第一時間曾私訊詢問黃明志「謝侑芯人在哪？」以及兩人是否有聯絡？但黃明志卻完全裝死不回應。

謝薇安痛批黃明志說謊。翻攝＠I謝薇安痛批黃明志說謊。 翻攝IG ＠missingvivian

謝薇安怒罵：「你既然跟他有聯絡你幹嘛不回我？根本就是心裡有鬼！」然而隨後卻傳出謝侑芯猝逝當晚，黃明志人就在房內，謝薇安還貼出馬來西亞報導指黃明志說救護車1小時後才來，馬來西亞衛生部則表示26分鐘就到了的報導，氣憤痛批：「你要打臉自己多少次？繼續說謊的垃圾東西！」並轟黃明志：「我真的以跟你合作過為恥！」



