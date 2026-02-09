最強奶爸連線！綠營青壯世代高雄市議員初選登記 力推「育兒基金」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

面對少子化國安危機，高雄青壯世代市議員邱俊憲、何權峰、黃文志，偕同新世代參選人蔡秉璁，組成「育兒友善問政連線」前往民進黨高雄市黨部完成議員初選登記。這群「公僕爸爸」以自身育兒經驗出發，宣示將聚焦育兒預算與照顧政策，落實「敢生、好孕、好養」的城市願景。

邱俊憲、何權峰、黃文志與蔡秉璁，4人強調未來將共同推出的政策主張為親身經歷非紙上談兵，更是4位爸爸、8個孩子的真實心聲。該連線成員橫跨大岡山、三民、左楠及仁大鳥大選區；特別的是，4位成員皆為「現役爸爸」，孩子年齡層從嬰幼兒、幼兒園到國中小皆有。

「育兒政策不該只是冷冰冰的數據，而是我們每天都在經歷的生活。」連線成員表示，他們深知托育、課後照顧與經濟負擔的壓力，並強調育兒是公共議題，政府應成為家庭最強的後盾。

「育兒友善問政連線」提到，孩子的成長只有一次，政策的落實不能慢。未來若能順利進入議會，將發揮「青壯世代」的行動力，嚴謹監督預算編列，務實推動友善家庭的各項措施，同時力推「育兒基金」。

4位成員也提出感性訴求，「為孩子站在一起，讓高雄成為最支持家庭的城市！」 懇請高雄市民給予支持，讓有經驗、懂需求的奶爸公僕，為高雄的未來把關。

照片來源：邱俊憲、何權峰、黃文志、蔡秉璁提供

