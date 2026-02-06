最強寒流來了！專家曝4大特徵「低溫跌破6℃」

生活中心／張予柔報導



中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，全台雲量明顯增多，各地天氣轉為不穩定。北部、宜蘭及花蓮有短暫降雨，中部平地也有零星下雨機會，南部、台東、恆春半島及中部山區則可能出現局部短暫雨，外出民眾建議攜帶雨具。氣溫方面，早晚天氣偏涼，低溫約落在18至22度之間，白天高溫稍下滑，北部及宜蘭約21至24度，中部及花蓮23至26度，南部及台東仍可達25至29度。不過，隨著冷空氣逐步南下，明（7）晚起氣溫將再度下降。









氣象署指出，週六（7）寒流來襲，中部以北與宜花明顯轉冷，北宜雨勢擴大，花東與恆春半島有短暫雨，其餘地區早晚偏冷、以多雲為主。（示意圖／民視新聞資料照）

氣象署進一步指出，週六（7）起寒流正式報到，中部以北及宜花地區將明顯轉冷，其他地區早晚氣溫也偏低。降雨方面，北部及宜蘭將出現較大範圍降雨，花東地區與恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星降雨，中南部平地則以多雲為主。

林得恩示警「今年最強寒流來襲」，強冷空氣週六（7）起影響全台至下週一（9），低溫連續3天以上。（圖／翻攝自臉書粉專《林老師氣象站》）

氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」發文示警，「今年最強寒流！」，根據美國NCEP GFS數值模式最新模擬結果顯示，強冷空氣將於週六（7）一路影響至下週一（9），全台明顯有感。林得恩指出，這波寒流具有4大特徵，首先是影響時間長，預估將持續約3至3.5天，直到下週二（10）氣溫才會逐步回升，但早晚仍偏涼，中南部日夜溫差明顯擴大。





寒流影響時間長、範圍大、強度強，且全台整天偏冷，局部地區清晨低溫恐下探6度以下。（示意圖／民視新聞資料照）

其次是影響範圍廣，全台幾乎無一倖免，尤其台南以北、基隆、宜花及金馬地區降溫最為顯著，其他地區氣溫也同步下滑，沿海、空曠及近山區清晨低溫恐再探新低，攝氏10度以下範圍將持續擴大。第三，寒流強度強，中央氣象署已將這波冷空氣定調為今年首波「寒流等級」，最冷時段預計落在週日（8）至下週一（9）。最後，這波冷空氣型態屬於「整天都冷」，且前期偏濕冷，後期轉為乾冷，10日後水氣逐漸減少，僅東半部與恆春半島仍有零星降雨，西半部在輻射冷卻效應影響下，局部地區清晨低溫甚至可能下探6度以下，一定要特別注意防寒保暖。



