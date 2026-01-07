最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

台灣未來幾天可能出現6度低溫。（示意圖／東森新聞）





最強寒流要來了！氣象專家賈新興指出，全台氣溫將在強烈大陸冷氣團與輻射冷卻的雙重夾擊下，出現跳水式降溫，最低溫預計出現在周五（9日）深夜至週六清晨，屆時可能下探到只剩6度。

全台凍透時間軸

賈新興分析，本波冷空氣影響時間長且寒意甚劇，9日深夜至10日清晨，台北氣象站預估低溫落在 9.5度至10.4度。一旦測得10度以下，將正式升級為「寒流」。 西半部受地形與輻射冷卻加乘影響，空曠區域恐出現 6到8度的極端低溫。另 11日至12日可能再有另一波冷氣團接力，提醒保暖工作萬萬不可鬆懈。

追雪熱點 太平山降雪機率高

不過，本波冷空氣帶來賞雪機會。由於低溫與水氣配比適度，宜蘭太平山7日深夜起至8日，具備極高的降雪機率。雖然高山地區水氣後續轉乾，但低溫仍可能導致路面結冰，若要上合歡山等高海拔地區，務必備妥雪鏈以策安全。

未來一週天氣懶人包

在熬過最寒冷的清晨後，天氣將逐漸轉為乾冷型態：預計11日至12日持續受大陸冷氣團影響，東北角與宜花東有零星雨，其餘地區多雲；13至14日全台轉為晴朗穩定，但仍需嚴防日夜溫差；16日水氣略增，北北基宜及花東山區有局部短暫雨。

