最強寒流來襲 今越晚越冷跌破6度 明體感剩2度

入冬最強寒流今（7日）起南下，中部以北及宜花明顯轉冷，其他地區早晚冷，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨發生機率。今各地越晚越冷，北部低溫剩下8度；明天、下周一（8、9日）轉為乾冷，台北測站降至10度，局部平地最低溫探6度以下，苗栗體感溫度僅2度。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今迎風面北部、東半部轉有局部雨，中部地區偶有局部短暫雨機率；強冷空氣南下，氣溫驟降、越晚越冷，今晚北台灣平地最低氣溫將降至8度，台北測站則逼近11度。

最新模式模擬顯示，明日、下周一逐日轉乾，各地寒冷；明北部雨後多雲，中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下周一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨機率。

溫度方面，強冷空氣籠罩，明天至下周一清晨台北測站降至10度，達入冬以來第2波寒流，平地最低溫下探6度以下。根據氣象署體感溫度預報，周日苗栗體感溫度下探2度、新竹體感3度、彰化4度。

吳德榮表示，明晨至下午0度線的高度下降至接近1000公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近0度，不過水氣轉乾，飄雪條件稍嫌不足，但有機會出現霧淞、冰霰。

下周二（10日）清晨輻射冷卻非常寒冷，平地仍有6度低溫發生機率；下周二白天起至周三（11日）上午冷空氣減弱，白天氣溫回升；下午另一股冷空氣南下，北部雲量增多，東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。

