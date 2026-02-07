最強寒流到！平地最低溫下探6度 鄭明典：氣溫還會降一波

今年最強寒流報到，本島平地最低溫下探6度。圖／攝影劉耀勻

今年最強寒流報到！中央氣象署指出，今天（7日）寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚也會冷，並對11縣市發布低溫特報。前氣象局局長鄭明典表示，等「雲街」到達台灣，氣溫還會明顯的降一波！

寒流南下全台有感

氣象專家林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」說明，今日受寒流南下影響，台灣中部以北、基隆、宜蘭及花蓮地區天氣明顯轉冷，其它地區早晚也冷。寒冷的型態，不但是整天都冷，且越晚越冷。

預估到了晚上，台南以北、基隆及宜蘭地區的最低溫會掉到11至13度，局部地區還可能出現10度以下的極端低溫；高屏及花東地區也只有14至16度，請特別注意保暖禦寒。

低溫分布情況。圖／中央氣象署

11縣市低溫特報

氣象署今天清晨發布11縣市低溫特報，其中「橙色燈號」平地最低氣溫6度以下或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下的縣市有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣。

至於「黃色燈號」平地最低氣溫10度以下的縣市有新竹市、苗栗縣、台中市及花蓮縣。

11縣市低溫特報。圖／中央氣象署

雪線下降至1000公尺

林得恩提到，隨著寒流的逼近，雪線也明顯下降。若溫度與水氣條件配合，今晚起至明日（8日），南部、台東海拔3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上，及桃園以北、宜蘭1000公尺以上的高山都有降雪及地面結冰的機會。

林得恩指出雪線下修至1000公尺。圖／林老師氣象站FB

氣象專家吳德榮在天氣應用推廣基金文撰文指出，明天和下週一（9日）逐日轉乾、各地寒冷；明日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。強冷空氣籠罩、明日至週一清晨、台北測站將觸及10度，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下。

鄭明典則在臉書粉專PO出一張衛星雲圖照片，有明顯的「雲街」。他指出，紅色代表液態水含量高的低雲或霧，白灰色則是冰晶為主的中高雲，雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達，氣溫還會明顯的降一波！

鄭明典指出，雲街到達時，氣溫還會再降一波。圖／鄭明典FB



