最強寒流報到！ 11縣市低溫特報 太平山有望飄雪.七星山逼近0度

今（7）天寒流報到，北台灣及東部氣溫大跳水，中央氣象署清晨在台中以北、宜花以及金門發布「低溫特報」，其中，基北北宜桃竹金門有持續10度以下發生的機率。氣象專家指出，這是今年最強寒流，寒冷的型態不但是整天都冷，且愈晚愈冷，雪線明顯下降，桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山，如太平山，有降雪及地面結冰的機會，大屯山、七星山氣溫也逼近0度。

針對今日天氣詳情，氣象署說明，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，入夜晚間南部地區亦有零星短暫雨。

溫度方面，北部及宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、台南及花東高溫約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度，請特別注意保暖。

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，除了顯著降溫之外，隨著寒流的逼近，雪線也明顯下降，若溫度與水氣條件配合，今晚起至明日，南部、台東海拔3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上，及桃園以北、宜蘭1000公尺以上的高山都有降雪及地面結冰的機會。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文說明，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂也逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件稍嫌不足。

另一方面，林得恩指出，由於強冷高壓南侵，氣壓梯度明顯增強，台南以北、花東、恆春半島及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島，也都有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會；今晚起，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島也都有長浪發生的機會，海邊活動籲請注意安全。此外，今晨中部以北及金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，請注意交通安全，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日寒流南下，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達橘色提醒等級。

