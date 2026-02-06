最強寒流明來了！周日最冷低溫探6度 苗栗體感恐僅2度

中央氣象署預報寒流將於7日南下，周日影響最明顯，北部與中部低溫明顯下探，部分高山地區還有降雪機率。 （資料照片／王侑聖攝）





氣象署表示，明（7日）起將有寒流南下，並持續影響至下周一清晨。預報員鄭傑仁指出，這波冷空氣強度明顯，將是入冬以來最強的一波，周日影響最顯著，部分地區低溫可能降至6度，苗栗體感溫度甚至可能下探2度。

氣象署表示，寒流南下後，馬祖、金門及中部以北、宜花地區將率先轉冷，其餘地區則在晚間後逐漸降溫。明晚至周日清晨，馬祖、金門與北台灣恐出現10度以下低溫。

周日冷空氣影響最為明顯，北部與宜蘭白天高溫僅約13至14度，中部、台南及花東約14至18度，高屏地區約22度。周日至下周一清晨是最冷時段，台南以北、宜蘭、花蓮、金門與馬祖普遍可能降至10度以下，高屏與台東局部也可能接近或低於10度。

廣告 廣告

冷空氣持續至2/9 北部山區恐有較大雨勢

鄭傑仁指出，這波冷空氣將持續到下周一，北部與東北部低溫約9至12度，北部沿海及空曠地區甚至可能出現6至7度的局部低溫。依據氣象署體感溫度預報，周日苗栗體感溫度最低可達2度，新竹縣市約3度，彰化約4度，民眾外出需特別注意保暖。

降雨方面，今日鋒面通過，北部與宜花有短暫雨，南部、台東及中部山區有局部降雨，中部平地則有零星雨勢。明日水氣仍偏多，基隆北海岸、宜蘭與雙北山區降雨機率較高，並可能出現局部較大雨勢，北部有短暫雨，花東與中南部山區也有局部降雨，其他地區為多雲；明晚至周日清晨南部有零星降雨。周日至下周一水氣逐漸減少，天氣轉為多雲到晴，下周一白天起氣溫逐漸回升。

下週二氣溫回升 2/11又要降雨

氣象署預估，下周二氣溫持續回升，但早晚仍偏涼，中南部日夜溫差較大，各地高溫可達20度以上，南部甚至可能達26度；各地天氣以多雲到晴為主，東半部及恆春半島有零星降雨。

下周三再有鋒面通過，後續東北季風增強或大陸冷氣團南下，降雨機率提高，北部、東半部與恆春半島可能出現局部短暫雨，中部以北與宜蘭低溫約14至15度，南部及花東約16至19度。下周四仍受東北季風或冷氣團影響，下周五起逐漸減弱、氣溫回升，降雨範圍也逐步縮小，僅東半部、花東及恆春半島仍有降雨機率。下周六之後環境轉乾，下個周日可能再有一波東北季風影響。

至於降雪機率，鄭傑仁表示，若水氣與溫度條件配合，明晚起至周日，南部與台東3000公尺以上高山、中部、竹苗與花蓮2500公尺以上山區，以及桃園以北與宜蘭1000公尺以上山區，都有降雪機會。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

今年第2號颱風「西望洋」將生成 專家分析對台影響

玉山前峰遭「毀容」亂噴謎樣藍點 官方發聲最高罰3000元

退休校長登玉山「停下來煮茶」喪命 領隊疑休息2HR才找人列被告