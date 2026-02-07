最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現

專家示警這波寒流可能造成極端低溫。（圖／Pixabay）





寒流來了！中央氣象署今（7日）對全台11縣市發布低溫特報，各地天氣非常寒冷且將持續到9日清晨。氣象專家林得恩提醒，這波寒流已出現「雪線下修、風速增大」趨勢，局部地區溫度今晚就可能低於10度。

氣象署今晨6時27分，對基隆、新北、台北、桃園、新竹縣、宜蘭、金門發布橙色低溫特報，有持續10度左右或以下氣溫機率；另對新竹市、苗栗、台中、花蓮發布黃色低溫特報，注意有10度以下氣溫發生機率。

氣象署對11縣市發布低溫特報。（圖／氣象署）

氣象署提醒，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其餘地區早晚也偏冷。明天至9日清晨各地「非常寒冷」；明日下午起至8日局部地區有持續10度或以下機率，提醒民眾注意防範。

林得恩也示警，今晚台南以北、基隆及宜蘭地區最低溫預估僅剩11至13度，局部地區還可能有10度以下極端低溫；高屏及花東地區只有攝氏14至16度。他強調，隨著寒流逼近，這幾天除了顯著降溫之外，雪線也明顯下降。

林得恩進一步指出，若溫度與水氣條件配合，今晚起至明日的南部、台東海拔3000公尺以上高山，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上高山，以及桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山，都有降雪及地面結冰機會。

另由於強冷高壓南侵，氣壓梯度明顯增強，屆時台南以北、花東、恆春半島及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島也有平均風6級以上或，陣風8級以上機會；基隆北海岸、東半部沿海及恆春今晚起都有長浪發生的機會。

