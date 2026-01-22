最強寒流襲日！北陸嚴防百公分大雪 交通癱瘓風險升高

日本氣象廳警告北陸等地恐有百公分以上降雪，籲民眾非必要勿外出。（示意圖／達志／美聯社，下同）

日本近日受強烈冬季型氣壓分佈影響，日本海一側各地大雪成災，氣象廳22日針對滋賀縣與石川縣發出「顯著大雪情報」，多地積雪迅速堆積，導致鐵路與高速公路交通大受影響。JR西日本多條路線全天停駛，部分高速公路預防性封閉，市區也傳出公車因打滑受困情況。

根據《美聯社》多家日媒報導，氣象數據顯示，大雪來勢洶洶。滋賀縣彥根市22日凌晨短短6小時內即累積25公分降雪，石川縣金澤市前一晚亦錄得20公分積雪。至22日上午9時，各地積雪仍持續增加，包括兵庫縣朝來市和田山達23公分、群馬縣水上町22公分，北海道小樽市也有17公分紀錄。

氣象廳警告，這波強烈冷氣團預計將滯留至25日前後，北陸地區未來24小時內降雪量可能突破100公分。除氣候異常外，交通系統亦受影響。JR西日本自22日首班車起，對北陸線（長濱至敦賀）、湖西線（近江舞子至近江塩津）、山陰線（園部至鳥取）等6條路線，實施特定區段全天停駛。

京都府北部與丹波山間部也出現今年入冬以來最大降雪量。舞鶴市早上積雪達27公分，京都市北區鴨川周邊亦被白雪覆蓋，西賀茂橋附近測得約3公分積雪。上午7時許，右京區一輛59路市營公車疑因上坡路段積雪打滑，一度無法前進。所幸經約40分鐘後恢復行駛，並無造成人員傷亡。

高速公路方面，自21日晚間起，包括名神高速、北陸道、舞鶴若狹道、京都縱貫道等6條道路的7個路段，啟動預防性封閉措施。儘管部分區段於22日稍早重新開放，惟名神高速等關鍵路線仍因雪勢未歇，暫無法預估何時恢復通行。

京都市北區鴨川周邊白雪覆蓋，道路濕滑造成交通不便。

面對嚴峻氣候，氣象廳呼籲民眾儘量避免外出，尤其需防範車輛因雪困路中與可能出現的停電狀況。若不得不開車上路，應事先查詢繞道資訊，並備妥冬用輪胎或雪鏈，以策安全。

目前警報級降雪警示涵蓋範圍廣泛，包括北海道、北陸、近畿與長野地區，預計至22日傍晚或23日仍持續生效；東北地區則可能延至25日；東海與中國地區則需警戒至23日早晨。氣象廳提醒，天氣變化快速，務必持續掌握最新資訊與交通狀況。

日本氣象廳警告北陸等地恐有百公分以上降雪，籲民眾非必要勿外出。（圖／翻攝自X，@nhk_news）

