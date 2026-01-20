最強寒流襲！ 日本發布大雪警戒 南韓體感跌破-20度

民視新聞／李婉伶 綜合報導

要去日韓旅遊的觀眾朋友得注意了，今天（1月20日）入夜後，今年（2026年）最強寒流即將席捲日韓，預估會持續一周以上，日本已經發布大雪警戒，民眾就算衣服包緊緊也難踏出門，另一邊的南韓部分地區甚至測得零下21度的體感低溫，積雪、結冰即將考驗民眾未來一周的耐寒力。

儘管外頭只有7度低溫從6歲~71歲，77名不分性別老少的日本民眾，20日也就是二十四節氣裡的「大寒」這天，清晨依舊出現在山口縣春日神社，一鼓作氣跳進冷水池戰勝一年之中最冷的「大寒」之日，但從20日開始比「大寒」還要冷的冬季氣壓，已經在前進日本的路上。

NHK記者：「氣象局針對日本海以南及太平洋以西，從今天（1月20日）傍晚開始發布，受強降雪與積雪影響的交通警戒。」

積雪除不完大雪又下不停，導致秋田縣新幹線一度停駛到下午3點，共影響17輛班次，最多甚至得等9小時才有車可搭。

日本民眾：「原本想說這時期搭飛機較讓人憂心，所以決定改搭新幹線，結果沒想到居然停駛。」

在日本岐阜縣高山市，有溫泉旅館業者乘著冬季風暴吹來的商機，打造「冰點下的森林」，尤其1月以來結冰量十分壯觀，意外打造出7~8公尺高的冰點森林，讓頂著寒冬島訪的旅客眼睛為之一亮。

YTN記者：「讓觀眾看看到底有多冷，我準備了1條浸濕的牛仔褲，拿到室外只過了15分鐘就變這樣了。」

你沒看錯同樣是大寒這天，另一邊的南韓冷到把牛仔褲都給結凍了，連春川市的著名景點「九曲瀑布」，也變成一道巨大的冰牆，但漂亮歸漂亮，南韓民眾接下來得面臨惡劣寒流來襲。

YTN記者：「全國大部分地區已發布寒流警報，今年（2026年）冬天最冷的寒流正在襲來。」

受到北方冷空氣南下影響，南韓從19日晚上開始氣溫驟減，強風也會讓體感溫度跌破零下20度。

YTN記者：「今天（1月20日）上午江原道楊口郡沿海地區，在早上6點10分測得攝氏零下21度，是全國第一冷。」

南韓氣象局表示這股強烈寒流至少會持續1周以上，大雪造成的積雪路面結冰，也會為南韓民眾帶來威脅，因此特別呼籲老年人盡量避免外出小心凍傷。

原文出處：寒流襲日韓！冬季氣壓為日本攜暴雪 南韓「大寒日」體感跌破－２０度

