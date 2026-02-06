最強寒流要來了！週日全台急凍 台南以北下探8度「空曠處更冷」

明日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。（鏡報劉耀勻）

今年最強寒流南下！中央氣象署提醒，明日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨並有局部較大雨勢發生的機率。氣象粉專提醒，週六中部以北降至14至16度，週日則是全台急凍，台南以北低溫剩8至10度。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今（6日）以「寒流即將南下，週日全台寒冷！」為題發文，目前冷空氣以到達華中地區，寒流將於今日深夜影響台灣。今日在華南水氣及鋒面前緣影響之下，各地雲量已增多、並有局部降水情況。明（7日）中午起，北部氣溫率先下降，中午高溫僅剩14至16度，中部以南仍有23至27度左右高溫。

廣告 廣告

粉專表示，週日（8日）中午，北部一整天氣溫都在12度以下，感受十分寒冷，中南部地區由於雲量仍偏多，白天高溫也都落在20度以下；週日晚間，全台急凍！幾乎整個台灣氣溫幾乎都呈冷色系，台南以北低溫剩下8至10度、高屏及台東地區低溫也會降到11至13度，其中上述空曠地區及近丘陵地區低溫不排除再降個2至3度。

觀氣象看天氣指出，「寒流即將南下，週日全台寒冷！」。（翻攝自臉書@觀氣象看天氣）

針對山區降雪方面，粉專指出，中、高海拔山區慎防路面結冰、作物請防範霜害；若溫度與水氣條件配合，週六晚間起至週日中部、東部2,500公尺以上及北部、東北部1,500公尺左右高山有降雪機率，欲登山賞雪及農漁民務必當心氣溫驟降帶來的影響。粉專也曝光「今年最強寒流南下，降溫三部曲」的圖，明確顯示台灣週日全台都冷。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明日寒流開始南下，水氣依然豐沛，迎風面北部、東部容易下雨，中部多雲到晴，南部雲量仍偏多，「明天氣溫一路下降，越晚越寒冷，提醒大家做好變天變冷的準備囉！」並貼出逐12小時定量降水預報圖，顯示今晚苗栗以北與東部有明顯降雨，週六亦是有雨。

更多鏡週刊報導

懶人包／網爆至少欠3.4萬元 鹹酥雞365元男最新回應被揪「把現任當ATM」

高雄超商店員遭酒瓶砸頭送醫 警方依殺人未遂送辦醉婦

大讚可靠、信賴夥伴 谷立言：台灣扮演安全供應鏈重要角色