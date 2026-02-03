最強小三連生4胎！大爆66歲男友激戰整晚「差點懷五寶」 吃事後藥反悔：感覺是女兒

現年35歲的香港網紅「五索」鍾睿心（Rachel），因高調認愛身家百億的大生銀行主席馬清鏗，並坦言兩人已秘密交往10年、育有4名子女，被網民封為「最強小三」。作風大膽的她，近日在直播中再度語出驚人，自爆去年10月原本差點懷上第5胎，但當時她選擇服用事後避孕丸，現在卻深感後悔，直覺認為「那可能是一個女兒」。

捨不得「差點到來」的女兒 自嘲：有錢人就是愛生

鍾睿心目前專注於自資創業，她在直播中與粉絲大玩「你問我答」，大方分享家庭與事業。談到生育計畫時，她突然感性表示，其實很想再生一個女兒，並揭露去年10月的意外：「其實我有少少後悔，因為其實我們10月的時候差點有了，但最後我決定沒有要，我吃了一粒事後丸。我好後悔，因為我感覺到那個可能是女兒。」

廣告 廣告

鍾睿心目前已經育有1女3男，家中的女兒常抱怨哥哥弟弟太多，缺少能一起擦指甲油、貼貼紙的玩伴，這也讓她更渴望能再添一名千金。面對網民對她生育頻率的震驚，她則自信又坦率地幽默回應：「有錢人就是這麼愛生！」

鍾睿心去年高調慶祝交往10周年。（圖片來源：IG 5kidsokma）

曾爆百億富豪房事強悍 直呼：真的會頂不住

這已不是鍾睿心第一次公開私密話題，半個月前她才在自家節目《五索波波池》中大爆與66歲馬清鏗的房事細節。她當時表示，儘管兩人已交往10年，但馬清鏗體力驚人，性慾完全與年齡不符，「他真的可以每晚來幾次，搞一整晚」，讓隔天要工作、帶小孩的她大喊「頂不住」，甚至直言這已經成為一種困擾，兩人還曾為此吵架。

窮苦童年變身豪宅女主人 對女兒「報復式偏心」

鍾睿心對理想生活的追求，也反映在她開箱的山頂豪宅中。該豪宅擁有10間房，設有室內樹屋與攀爬區。她坦言，因為小時候家境貧窮，只能用被子假裝樓梯，所以現在對孩子格外大方，尤其對女兒更是「報復式偏心」，不僅買滿整櫃公主裙，還為年紀小小的女兒配置私人保險箱收納貼紙，藉此彌補自己的童年遺憾。

鍾睿心大方談性生活，透露男友體力超好。（圖片來源：IG 5kidsokma）

事業目標衝1億 對感情拿得起放得下

除了奢華生活，鍾睿心也展現出強悍的事業心，透露今年目標是收入突破1億元。對於與馬清鏗的關係，她直白表示自己不否認愛錢，且現在更有底氣：「我現在看我自己，真的又正又富貴。」她甚至對馬清鏗喊話，如果對方在外面有其他女人，直接講清楚就好，她隨時能找個高大帥氣的外國男友展開新生活，「不用瞞得不清不楚，我現在也絕對不會再翻看他的電話。」

鍾睿心這種直白、自信且毀譽參半的作風，持續引發網民熱烈討論，也讓這位「最強小三」的一舉一動都成為娛樂圈的熱門話題。

延伸閱讀

老公初次見小三就搞上「連廁所也能偷情」 安歆澐翻出火辣對話崩潰：像被電擊

結婚14年丈夫出軌！女星衝他家「滿是小三精心禮物」驚醒：我從沒這樣關心過他