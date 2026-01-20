最強小三難逃一劫！Mandy Lieu急返港 抵押豪宅救洗米華巨債

「最強小三」Mandy Lieu 2019年與周焯華分手後，拿了大筆分手費，帶著4名子女移居英國。（微博圖片）

曾與前太陽城娛樂主席周焯華（洗米華）有過一段轟動情史，並為其誕下四名子女的昔日名模Mandy Lieu，自2019年移居英國轉型為「莊園主」後，生活低調神祕。然而，近日Mandy Lieu被目擊於2026年初現身香港，一身俐落的黑色西裝搭配長靴，面容略顯疲憊。此次現身，正值她名下香港西半山豪宅「珒然」單位被傳抵押放售，以償還與周焯華案相關的債務，因此格外引人矚目。

Mandy Lieu（劉碧麗）是馬來西亞裔美籍混血兒，憑藉亮麗外型和高挑身材，早期在香港以模特身份出道。2003年，她因拍攝玉蘭油（Olay）廣告而嶄露頭角，迅速成為時尚界寵兒。她曾參與電影《太極1：從零開始》、《痞子英雄：黎明升起》的演出，並在2010年與佟大為合作拍攝隆力奇廣告《江南之戀》，成為其經典作品之一。

廣告 廣告

Mandy在英國的莊園據稱價值2.8億英鎊，占地925英畝，擁有古堡、森林、湖泊與果園。（微博圖片）

不過Mandy Lieu最廣為人知的，還是與陳柏霖的一段高調戀情，兩人曾穩定交往多年，形象登對，是娛樂圈的金童玉女，但最終分手告終。其後，Mandy Lieu捲入了與已婚富商周焯華（洗米華）的複雜關係。這段關係從2014年爆發，Mandy Lieu為周焯華生下三女一子，成為公認的「最強小三」，兩人之間的糾葛持續多年，轟動一時。直到2019年，傳聞Mandy Lieu獲得了一筆鉅額分手費（據稱約3億港幣）及多間英國公司股權，結束這段備受爭議的情侶關係，並帶著子女移居英國。

在過著悠閒莊園生活之餘，Mandy還為當地雜誌撰寫專欄，專注環保與飲食文化議題。（微博圖片）

自從與周焯華分手，Mandy便帶著孩子們定居英國漢普郡。她豪擲2.8億英鎊購入佔地925英畝的Ewhurst Park莊園，該莊園擁有古堡、森林、湖泊與果園。Mandy徹底告別昔日名媛生活，轉型為投身永續農業的生態農場經營者。

她常在個人社群上分享莊園日常，記錄有機種植、對抗乾旱、採集蘑菇、照料牲畜（如追捕逃跑的豬）的趣事。她素顏出鏡，穿著平價運動裝擔任兒童自然教育向導，積極推廣環保與飲食文化，被網友譽為「真人版唐頓莊園女主人」，形象變得健康而樸實。她稱自然環境為「生命支柱」，強調「將世界作為整體思考」的地理意識。她近年亦成為雜誌專欄作家，專注環保與飲食文化議題。

Mandy早年還曾與大陸男星佟大為合拍廣告，可說是她的代表作。（微博圖片）

儘管在英國享受田園詩意，Mandy與前伴侶周焯華的財務關聯似乎仍未完全斬斷。周焯華因創立犯罪集團、洗錢等162項罪名成立，2021年在澳門被捕，2023年被判監禁18年，並被責令支付高達65億港元的巨額經濟擔保。

消息指出，Mandy名下位於西半山的「珒然」單位已抵押給新濠博亞，目前正以9500萬港元放售抵債。Mandy於2026年初現身香港，神色間略顯操勞，外界猜測可能與獨力照料四名子女，以及為周焯華案件處理複雜的資產和財務事宜有關。

更多鏡週刊報導

Mandy Lieu、周焯華4.8億愛巢曝光 房間天花板一片大鏡「很懂玩」

張懷秋《Bad Girl》受封「霸總」 吳念軒認「床上動作戲」拍到受傷

李運慶發聲護妻 表明兄弟照顧失智父絕無怠惰