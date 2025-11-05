最強幸運女神買一杯星巴克咖啡抽中百萬豪車

▲中友百貨購物節壓軸抽百萬休旅車，由僅消費一杯星巴克咖啡的鍾小姐抽中，（圖／中友百貨提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市中友百貨購物節圓滿落幕，4日上午在中友法律顧問徐祐瑋律師及現場顧客見證下，舉行壓軸大獎VOLVO EX30豪華純電休旅車抽獎儀式，由僅消費175元加50點數的鐘小姐幸運獲獎，堪稱今年最強幸運女神，連中友百貨人員都羨慕不已，笑稱「只要消費，就有機會把豪車開回家！」

4日的壓軸抽獎，另抽出幸運號碼 50717的梁先生，抽中 iPhone 17 手機。中友表示，幸運號碼 49628的鍾小姐，今年1月僅在星巴克小額消費175元，加上一月生日獲得點數50點，以及每日玩中友APP小遊戲獲得點數，於10月22日將手中點數折換成5組幸運號碼，就獲得財神眷顧，抽中VOLVO百萬純電休旅車。

中友表示，「買一杯星巴克咖啡」的金額，竟幸運抽中百萬休旅車，堪稱本屆最強「幸運女神」，真的印證了『小金額也有大夢想』，只要消費，就有機會把豪車開回家！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，整體百貨市場景氣低迷之際，中友購物節仍交出亮眼成績單，業績相較去年成長 4.47%，致勝關鍵之一是，活動期間特別推出『秋季動漫祭』－《鬼滅之刃 邁向無限城快閃店》與《膽大黨快閃店》，締造驚人銷售佳績，其中秋季動漫祭業績高達 3,800 萬元，成長率更達 295.58%！其他包括品牌服飾、餐飲與美食等業種，也都有穩健成長的表現。

他指出，中友百貨將持續推出多元且有趣的活動，緊接著將於 11月7日 在 C棟13樓 舉辦一年一度的「誠品舊書拍賣會」，邀請所有愛書人士把握機會，搶好書、撿好康！

