「最強御姐」女優水川菫無預警引退！告別9年生涯

日本知名成人片女優水川菫（水川スミレ），以成熟優雅的「御姐」形象深植人心，其精湛的演技與靈活的嘴上功夫更被粉絲譽為「一嘴之力」征服影壇。然而，近日卻透過社群平台拋出引退震撼彈，正式宣布為自己長達9年的生涯畫下句點。

水川菫最早於2016年以「水稀美理」（水稀みり）出道，憑藉清新脫俗的氣質，迅速成為知名單體片商PRESTIGE的人氣女優。之後她在2018年轉投LINX事務所，並改名為水川菫。她在日本有碼與他國無碼間的靈活切換，是業界「獨一無二」的存在。

日本經紀事務所對女優與國外片商的合作管控極嚴，但水川菫所屬的Linx事務所卻展現了極大的彈性，每當她以水川菫的身分在日本拍攝作品時，完全服從公司安排；而一旦跨出國境，她便進入「休業狀態」，化名Momota Emiri參與歐美市場的無碼拍攝與經營個人OnlyFans頻道，讓她累積了逾36萬名的IG粉絲，也成功在歐美成人圈打響名號，吸引大批與外國男優交手的高關注度作品。

事實上，水川菫在過去一年的發片量明顯銳減，她也在去年12月31日坦言，將正式結束成人片生涯，並表示自己「找到一個新的目標」。然而，她在本月5日於社群平台發布最新貼文後，卻引發粉絲紛紛猜測她可能已與歐美知名片商VIXEN達成合作。



