最強恐怖片實體化 《咒的多重宇宙》從銀幕走進現場

記者王丹荷／綜合報導

還記得讓觀眾不敢直視鏡頭、上映後被封為「臺灣影史最強恐怖片」的《咒》嗎？電影上映3年後，《咒》首度以大型沉浸式實體活動形式登場。沉浸式體驗《咒的多重宇宙》3月將在臺北信義區微遠虎山限時展開，邀請影迷從銀幕走進現場，親身踏入《咒》的世界。

《咒的多重宇宙》將於3月12日至14日、3月20日至21日、3月27日至28日，每晚18:00至23:30展開，以電影世界觀為基礎，轉化為可被行走、聆聽與參與的夜間場域。活動結合LIVE電影音樂會、沉浸式演出、互動體驗、派對與自由探索，讓觀眾不再只是觀看故事，而是成為其中的一部分，在山林夜色中展開專屬於自己的體驗路徑。

參與者能完整觀賞全片，並現場重溫電影《咒》各種令人著迷的「細思極恐」環節，從電影級聲音設計、沉浸式空間製作到劇場敘事節奏全面串聯，讓《咒》的恐怖被層層放大，發展成1場結構完整、處處藏有驚喜的夜間沉浸式體驗。

擔綱本次活動導演的黃致凱為故事工廠核心創作成員，曾打造《一個公務員的意外死亡》、《莊子兵法》等原創作品，並操刀《我們與惡的距離》全民公投劇場版、《火神的眼淚》音樂劇，擅長將影視文本轉化為高臨場感的現場體驗。黃致凱指出，《咒的多重宇宙》將是臺灣首度在戶外山林中打造的沉浸式恐怖電影音樂會。觀眾在觀看影像、聆聽音樂的同時，角色、儀式與詛咒事件會直接發生在身邊，距離近到令人頭皮發麻。他形容，整體設計像是場「集體催眠」，讓人不知不覺被捲入其中。

活動中備受關注的「與咒同行」互動體驗，則提供2條路線供觀眾選擇。偏好密閉、壓迫感恐怖的，可選擇密室型體驗「朵朵的召喚」；喜歡戶外探索與環境氛圍的，則可挑戰「破鬼特攻隊」。導演也笑說，觀眾不需要過度分析，只要跟著體驗前進，就會自然走進詛咒、嘗試破除它。

活動中最具代表性的體驗之一，是以《咒》為靈感打造的LIVE電影音樂會。熟悉的聲音元素在現場被重新編排演奏，成為牽動情緒的關鍵，臨場感也隨之全面放大，電影音樂會由金馬獎最佳原創電影音樂入圍、最佳音效得主李銘杰親自操刀，他曾參與《紅衣小女孩》系列、《泥娃娃》、《誰是被害者》、《逆局》等多部話題作品。李銘杰形容，《咒的多重宇宙》是場「高手全到齊」的合作，各領域創作者不斷疊加想像，最終發展成1座結構完整的恐怖樂園。

與傳統電影音樂會不同，這次不只是重現原版配樂，而是加入弦樂、打擊樂、嗩吶等現場樂手編制，並結合山林場域的自然環境聲響，形成包覆式的聲音體驗。李銘杰更透露，現場將有樂手和真人演員共同重現場景，陳家莊神祕遊行隊伍也會出現，現實世界與影像畫面交織，營造出詭譎、奇異而前所未有的臨場體驗。

除了音樂會，現場也規劃沉浸式互動體驗「與咒同行」。觀眾可於購票時選擇「朵朵的召喚」或「破鬼特攻隊」2條路線之一進場，在高度擬真的場景中行動，成為靈異事件的一部分，不同選擇也將帶來不同的體驗走向。

活動同時設有拍照區「與咒拍」，重現電影中的經典畫面，讓影迷留下專屬於自己的驚悚紀錄。餐飲體驗則呼應《咒》的世界觀設計，每位觀眾皆可憑票領取主題餐點1份與精釀靈水暢飲Happy Hour（免費），為夜晚體驗增添不同節奏。此外，現場也安排「除咒問命」體驗，邀請算命老師進駐，提供八字、紫微斗數與塔羅等服務，購票者皆可參與抽籤取得算命機會，為活動增添更多未知與話題性。

本次活動由三大團隊聯手打造，包括長年操刀臺灣指標性恐怖影視作品的 MUSDM、操盤跨年與大型城市活動並屢獲國際設計獎項肯定的濪濪，以及故事工場文創三方共同擔任主辦，並由持續推出高話題原創作品、曾改編知名電視劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版、《火神的眼淚》音樂劇的故事工廠協辦。

黃致凱擔綱本次活動導演。（故事工場文創股份有限公司提供）

金馬獎最佳原創電影音樂入圍、最佳音效得主李銘杰操刀LIVE電影音樂會。（故事工場文創股份有限公司提供）

《咒》首度以大型沉浸式實體活動形式登場。（故事工場文創股份有限公司提供）

《咒》銀幕破界實體化。（故事工場文創股份有限公司提供）

「咒的多重宇宙」沉浸式體驗3月登場。（故事工場文創股份有限公司提供）

活動時間總覽。（故事工場文創股份有限公司提供）

活動地圖。（故事工場文創股份有限公司提供）