最強恐怖片《咒》銀幕破界實體化！沉浸式體驗將登場

被封「臺灣影史最強恐怖片」的《咒》，在電影上映3年後，首度以大型沉浸式實體活動形式登場；沉浸式體驗《咒的多重宇宙》將於 3 月限時展開，擔綱活動導演的黃致凱指出，這將是臺灣首度在戶外山林中打造的沉浸式恐怖電影音樂會。觀眾在觀看影像、聆聽音樂的同時，角色、儀式與詛咒事件會直接發生在身邊，距離近到令人頭皮發麻。他形容，整體設計像是一場「集體催眠」，讓人不知不覺被捲入其中。

《咒的多重宇宙》以電影世界觀為基礎，轉化為可被行走、聆聽與參與的夜間場域。活動結合 LIVE 電影音樂會、沉浸式演出、互動體驗、派對與自由探索，讓觀眾不再只是觀看故事，而是成為其中的一部分，在山林夜色中展開專屬於自己的體驗路徑。參與者能完整觀賞全片，並現場重溫電影《咒》各種令人著迷的「細思極恐」環節，從電影級聲音設計、沉浸式空間製作到劇場敘事節奏全面串聯，讓《咒》的恐怖被層層放大，發展成一場結構完整、處處藏有驚喜的夜間沉浸式體驗。

《咒的多重宇宙》將於 3 月 12 日至 14 日、3 月20 日至 21 日、3 月 27 日至 28 日，每晚 18：00 至23：30，在臺北信義區微遠虎山限時展開，邀請影迷從銀幕走進現場，親身踏入《咒》的世界。本次活動由三大團隊聯手打造，包括長年操刀臺灣指標性恐怖影視作品的 MUSDM、操盤跨年與大型城市活動並屢獲國際設計獎項肯定的濪濪，以及故事工場文創三方共同擔任主辦，並由持續推出高話題原創作品、曾改編知名電視劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版、《火神的眼淚》音樂劇的故事工廠協辦。

本次 LIVE 電影音樂會由金馬獎最佳原創電影音樂入圍、最佳音效得主李銘杰親自操刀，他曾參與《紅衣小女孩》系列、《泥娃娃》、《誰是被害者》、《逆局》等多部話題作品。李銘杰形容，《咒的多重宇宙》是一場「高手全到齊」的合作，各領域創作者不斷疊加想像，最終發展成一座結構完整的恐怖樂園。

與傳統電影音樂會不同，這次不只是重現原版配樂，而是加入弦樂、打擊樂、嗩吶等現場樂手編制，並結合山林場域的自然環境聲響，形成包覆式的聲音體驗。李銘杰更透露，現場將有樂手和真人演員共同重現場景，陳家莊神祕遊行隊伍也會出現，現實世界與影像畫面交織，營造出詭譎、奇異而前所未有的臨場體驗。

