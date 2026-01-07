最強恐怖片《咒》3年破界回歸 沉浸式「集體催眠」

《咒的多重宇宙》沉浸式演出邀影迷從銀幕走進現場。故事工場文創股份有限公司提供



《咒》上映時曾被封「台灣影史最強恐怖片」，3年後首度以大型沉浸式實體活動形式登場，《咒的多重宇宙》以電影世界觀為基礎，轉化為可被行走、聆聽與參與的夜間場域，活動結合LIVE電影音樂會、沉浸式演出、互動體驗、派對與自由探索，讓觀眾不再只是觀看故事，而是成為其中的一部分，邀影迷從銀幕走進現場，親身踏入《咒》的世界。

參與者除能完整觀賞全片，並重溫《咒》各種令人著迷的「細思極恐」環節，曾操刀《我們與惡的距離》全民公投劇場版、《火神的眼淚》音樂劇的黃致凱擔綱此活動導演，他表示《咒的多重宇宙》將是台灣首度在戶外山林中打造的沉浸式恐怖電影音樂會，觀眾在觀看影像、聆聽音樂的同時，角色、儀式與詛咒事件會直接發生在身邊，距離近到令人頭皮發麻，並形容整體設計像是一場「集體催眠」。

廣告 廣告

「與咒同行」互動體驗提供兩條路線供觀眾選擇，偏好密閉、壓迫感恐怖的，可選擇密室型體驗「朵朵的召喚」；喜歡戶外探索與環境氛圍的則可挑戰「破鬼特攻隊」。

本次LIVE電影音樂會由金馬獎最佳音效得主李銘杰操刀，他形容《咒的多重宇宙》是一場「高手全到齊」的合作，各領域創作者不斷疊加想像，最終發展成一座結構完整的恐怖樂園，3月12日至14日、3月20日至21日、3月27日至28日，每晚6點至11點30分在台北信義區微遠虎山限時展開。

更多太報報導

啦啦隊女神苦熬半年有新身分 「洗澡、開車」都在做

林哲熹偷渡「喇舌」嗆張懷秋 埋彩蛋致敬大嘴巴

黃明志組復仇者聯盟 賀歲歌30小時破百萬點擊