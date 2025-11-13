最強戰士集結高雄港！李興文、林芯儀助陣《最強的身體》掀對決

李興文（左）與林芯儀（右）擔任《最強的身體》大來賓。好看娛樂提供

節目《最強的身體》開播以來話題不斷、收視節節攀升，本週日即將播出全新第14集，節目將迎來「菁英賽」下半場，再次燃起場上最強戰火。本集特別邀請「永遠的班長」李興文與二度參賽的實力歌手林芯儀擔任大來賓，兩人一登場即掀起全場熱烈歡呼。李興文看見選手們拚盡全力，不禁熱血噴發地說：「挑戰自我的極限，是對自己生命最誠懇的對話。」

《最強的身體》團體組戰況激烈。好看娛樂提供

本週賽事強者雲集，來自各大健身競賽領域的頂尖好手全數齊聚高雄港7號碼頭，只為爭奪《最強的身體》殊榮。參賽陣容橫跨各界，包括世界警消運動會金牌得主、臺灣斯巴達大使、《臺灣體能大賽》與《超級體能聯賽》冠軍，以及HYROX臺灣區第一名等，堪稱是最強戰力總動員。主播徐展元看著選手比拚，驚呼連連：「很暴力！又很美！」

本集參賽者可說是精銳盡出，不僅有軍警與消防體系的硬派代表，更有國小老師、護理師、水電師傅，甚至便當店老闆娘也同場拚戰。各行各業的強者同場較勁，讓戰況瞬息萬變。李興文緊盯賽事，直呼：「前三隊幾乎沒有差到五秒！」徐展元也熱血補充：「順序前後一直在換，兩隊只差一步之遙！」火花四射的對決，讓人熱血沸騰，精彩程度可期。

《最強的身體》開播以來話題不斷，節目將迎來「菁英賽」。好看娛樂提供



