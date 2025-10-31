最強戰車成軍 賴清德：實力換和平

總統賴清德親自校閱部隊。（圖：總統府）

國軍戰力迎來新里程碑。陸軍首支換裝美製M1A2T主力戰車的部隊——裝甲第584旅聯兵三營，今（31）日於新竹湖口營區舉行成軍典禮。總統賴清德親自校閱部隊，強調「只有實力才能帶來真和平」。此次換裝象徵台灣裝甲戰力邁入新世代，將有效建構北部重裝甲與反登陸的關鍵嚇阻主力。





賴清德總統致詞時，高度肯定584旅聯兵三營的訓練成果。他指出，該單位是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝至今，已完成專長訓練與射擊驗證，並在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊的優異戰訓。

賴清德強調，國軍有新的裝備與科技，更要透過新的訓練與思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力，落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。他重申，「我們強化國防是為了保家衛國」，目標在維持台海和平穩定。





賴清德進一步指出，因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。因此，台灣的立場是「不卑不亢，維持現狀」，並堅決「反併吞、反侵略、反對推進統一、反對『一國兩制』」。





陸軍編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T戰車。目前首批38輛與次批42輛、合計80輛均已交付，剩餘的28輛預計在明（2026）年第一季全數到位。





在部署規劃上，這108輛「地表最強戰車」將主要部署於北部地區。駐紮湖口的裝甲584旅為「全旅換裝」的核心單位，另269機步旅也將換裝1個連。此次584旅聯兵三營在駐地完成換裝與訓練後，將直接承接戰備任務，鞏固北部防線。



