最強戰車! 視導M1A2T成軍 總統:堅決反統一.反一國兩制
政治中心／楊凱安、簡士峯 新竹報導
我國向美方採購108輛M1A2T戰車，目前已接裝80輛，今天上午舉行成軍典禮，總統賴清德以三軍統帥身份視導，他肯定官兵辛勞，也強調台灣投資國防、維持民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，重申要堅決反併吞、反侵略、反統一、反對一國兩制，只有實力才能帶來真和平。
CM-11勇虎戰車與M1A2T戰車，一左一右緩緩前進，兩車連長分別從車上下來，準備交接。
信物交接完成，代表陸軍裝甲部隊邁入新的里程碑，M1A2T配備120公釐滑膛炮，作戰範圍426公里，時速可達67公里，搭配車長獨立熱像成儀與獵-殲火控系統，比起CM-11與M60A3，戰力大幅提升。
總統視導M1A2T成軍。（圖／民視新聞）
聯兵三營戰二連排長邱郁晴：「我們先前的戰車是CM-11戰車，除了（比）原本的火力更加強大之外，它（M1A2T）還搭載了車長的獵殲系統，以及多了遙控槍塔的部分，它可以讓射手及車長更迅速的，尋找到目標並加以實施射擊。」
聯兵三營營長丁寶順：「M1戰車的操作面板全是英文的介面，對戰士的學習上面相當吃力，就算在白天操課，各位官兵都已經精疲力竭了，但還是會利用夜間的時間，努力鑽研，並在射擊訓練中獲得最佳成效。」
我國斥資405億，向美方採購108輛M1A2T戰車，這兩年已獲得80輛，明年將全數接裝完畢，總統賴清德以三軍統帥身份視導，重申捍衛和平、堅決反對統一。
總統視導M1A2T成軍。（圖／民視新聞）
總統賴清德：「我們要不卑不亢維持現狀，堅決反併吞反侵略，反對推進統一反對一國兩制，台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防就是投資和平。」
民視記者楊凱安：「M1A2T在今天正式成軍，未來預計部署在北台灣，屆時對於陸軍的地面作戰能力，以及首都圈政經中樞的防衛能力，將會大幅提升。」
