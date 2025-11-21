最強招商 陳以信允每年千億

前立委陳以信允諾要當最強招商市長，每年吸引千億投資，創造萬人就業。 （陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

爭取國民黨提名台南市長參選人、前立委陳以信二十一日公布經濟政策，宣布將以「史上最強招商市長」為施政目標，承諾未來每年吸引超過一千億元外來投資，創造至少一萬名優質就業機會，帶動台南經濟全面升級。

陳以信表示，自己擁有倫敦大學經濟學博士學位，長期投入國際事務，深知如何推動城市經濟。他強調，若有機會帶領台南，將以四年吸引四千億元投資、創造四萬個就業為具體目標，並聚焦大型製造、綠能產業、智慧物流及科技園區發展，主動引進外國企業與外商據點，讓台南成為「全台投資最快、最友善」城市。

為實現千億投資目標，陳以信承諾「親自招商」，並將每週主持「重大投資協調會報」，跨局處排除所有投資卡點。他保證三項市政效率改革，所有外來投資案四十五天內給出明確結果，企業需求四十八小時內正式回覆，且建照、許可等行政時程，全面縮短。陳以信指出，唯有提升制度效率、提供產業誘因與穩定人才供給，才能真正「引鳳來巢」。

陳以信也強調自身國際優勢。他曾旅居歐美多年，累積豐富全球合作經驗以及跨國人脈網絡。若當選市長，將立即成立「台南國際招商團」，每季親率產業代表赴美國、加拿大、歐洲、日本及東南亞等地招商，將最具競爭力的企業帶回台南。