最強撿股師！「台股版波克夏」低成本押台積電 今賺破16億

財經中心／倪譽瑋報導

台積電（2330）股價連日表現佳，早期購入者能保留至今，獲利相當可觀。常分享理財訊息的網紅葉育碩發文指出，龍巖（5530）5年前用每股275.1元買進1121張台積電，如今價值可謂倍數暴漲。以台積電16日的收盤價1740元計算，龍巖的帳面獲利超過16億。葉育碩評價，龍巖可謂台股的「波克夏」、撿股師，不同於其他走短線題材的公司。

幾天前葉育碩指出，龍巖不只做殯葬業，它更是台股的「波克夏」、貨真價實的撿股師。他點出，2020年龍巖以每股275.1元的價格買進1121張台積電「這筆投資到今天，已經翻7倍」；此外，龍巖也有投入美股版圖，Amazon、Alphabet等「美國一線藍籌」它都有布局，還卡位私募基金與二級市場如CD&R、Blue Owl等，可謂「績優標的一把抓」。

葉育碩評價，龍巖是台股少數用生前契約創造複利的公司，在股市布局讓本業之外的收益「亮眼到令人咋舌」；旗下殯葬業可能是穩定的現金流來源，但真正讓龍巖的資產增值速度加速的「長期價值投資。」

葉育碩表示，當很多公司忙著追短線題材，龍巖用資本做的是時間複利魔法「眼光決定高度，布局決定未來。」除了殯葬業穩健，更是資本市場的低調贏家。

