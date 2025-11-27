最強放大術！普發一萬登記將來銀行 爽抽10萬元NVIDIA投資金

財經中心／師瑞德報導

將來銀行祭出「N倍奉還」超值回饋，綁定普發1萬元入帳即享五大權益任選一，包含12%定存、4.5%刷卡回饋、2%行動支付、房貸與財管點數獎勵。完成入帳還可抽市價近10萬元的NVIDIA投資金，讓財務自由從這一萬開始。（圖／翻攝自將來銀行網站）

政府普發一萬元現金，如何發揮最大效益？純網銀將來銀行 NEXT BANK 今宣布推出「N倍奉還」雙重回饋專案，只要在2025年11月28日0時前選擇將來銀行為普發現金的登記入帳帳戶，除了可獲得五大權益任選一的專屬優惠，還可再參加市值近新台幣10萬元的「NVIDIA 投資金」抽獎活動，堪稱本次普發最大回饋、最有感選擇。

將來銀行表示，本次「N倍奉還」回饋計畫以「人人有獎、再抽大獎」為主軸，提供消費者依據自身財務需求挑選最合適的回饋內容。存款需求者可選擇美元一個月期年利率達 12% 的高利定存方案，讓短天期資金也能獲得最大化增值。偏好刷卡消費的族群，則可享受「大將卡」額外加碼 2% 無上限現金回饋，搭配原有海外消費 2.5% 回饋，回饋率最高達 4.5%；另也可選擇「全支付」、「街口支付」或「將來支付」等行動支付享 2% 回饋，全面滿足各類日常生活與旅遊場景。

廣告 廣告

不只如此，將來銀行也照顧到購屋與理財需求。完成房貸申辦且於核准後一個月內成功撥款者，可獲得 2,000 點 N 點數回饋；若升等為黃金級（含）以上財管會員，還可獲得 200 點 N 點數。透過這五大面向的靈活選擇，民眾不僅能「存」進這筆一萬元，更能自由「放大」其效益，打造屬於自己的財務自由起點。

除人人有獎外，還能抽投資大禮。完成入帳的民眾將自動獲得一次抽獎機會，有望抱回等值近新台幣十萬元的「NVIDIA 投資金」。獎品內容為美股輝達（NVIDIA）15 股等值台幣金額，依2025年10月31日美股收盤價202.53美元與當日匯率30.8元計算，約為台幣9.36萬元。實際金額將以活動規範當日股價與匯率為準。

將來銀行也提醒，政府普發現金登記作業將於 11 月 5 日上午 8 時正式開跑，民眾可至普發現金官網填寫身分證字號、健保卡號與欲入帳的金融帳戶資訊，最快將於 11 月 11 日起開始陸續入帳。將來銀行提供帳號自由選服務，讓開戶流程簡便快速，加上 App 內建整合服務，從換匯、投資、理財到刷卡消費皆可一站完成，成為民眾開啟財務規劃的智慧首選。

將來銀行強調，此次「N倍奉還」活動不僅是針對普發現金所推出的加碼優惠，更是該行致力實踐數位普惠金融的具體行動。透過與兆豐證券等股東生態圈合作，打造「一站式金融平台」，將科技便利與金融服務相結合，讓所有人無論資金多寡都能輕鬆理財、放大價值，真正落實「存網銀，就是將來」的理念。

關於將來銀行

將來銀行為台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、台新新光金控、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等六大企業共同合資設立。致力透過金融與科技的結合，簡化金融流程，提供安全、便捷且客戶導向的數位金融服務，讓與「錢」有關的事變得更簡單、更自由。

更多三立新聞網報導

一口都沒喝到！2,600萬放水流 兩大櫃走私洋酒直接被「扣押沒收」

緊急喊卡！SpaceX火箭驚傳「不明狀況」 齊柏林衛星被迫滯留地球

台股開盤／發哥動了！GTC概念股噴出 聯發科一根穿雲箭！

瑞幸咖啡登台？中資迂迴來台？經濟部：必要時啟動調查

