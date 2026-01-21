最強政委季連成：韌性概念像「橡皮球」 受壓變形丶災後快速復原

〔記者羅添斌／台北報導〕退役中將丶行政院政務委員季連成在花蓮救災的表現有目共睹，他昨南下高雄做「全民總體防衛韌性」專題演講時指出，臺灣近年面臨複合式威脅、灰色地帶襲擾，以及各式天災，政府必須整合軍民救災能量，並且強化災民收容、救援體系，強化災害時的自我修復、應變能力。

季連成舉例，例如「橡皮球」受到雙手壓力後會變形，但手放開之後，橡皮球會因為本身的韌性迅速復原成原狀，就像臺灣歷年面臨各式天然災害、疫情之後，仍然能夠屹立不搖，維持政府機制的正常運作，這就是韌性的核心概念。

國軍高雄總醫院昨天邀請行政院政務委員季連成進行「全民總體防衛韌性」專題演講，由軍醫局副局長陳少將主持，邀請南部地區部隊、各軍醫院、警消單位等共同與會，期許整合、凝聚跨部會能量，透過推動「全社會防衛韌性」政策，持續完善制度設計，將「韌性思維」植入平時整備工作，提升國家面對複合式災害與安全威脅的應變能力。

季連成表示，多元化的民防組織是穩定社會的關鍵力量。透過平時的「編管、訓練、運用」三大程序，以桌上兵推、實兵演練及各項演習實際驗證，滾動式精進調整，厚植民間動員與救援能量，在重大災害發生時，協力社會維持正常運作，保護民眾的生命財產安全。

他表示，近年政府完成盤點關鍵基礎設施，提升防護等級，確保戰時或發生重大災害時，社會能夠正常運作；此外，資安也是戰時的重中之重，季政委舉以色列與伊朗網戰為例，駭客攻擊可導致金融體系癱瘓、民眾存款歸零，甚至引發社會動亂等重大危害。

季成強調，地方政府定期召開的「三合一會報」(動員、戰綜、災防)是國家韌性的核心機制，透過每年上、下半年的會報，使軍方、政府與民間團體的需求與能量能進行媒合，並且將民間龐大的資源納入有組織的系統，才能在戰時或災害時轉化為實質戰力。

