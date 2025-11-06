最強政見？網提議廢「新北耶誕城」化解板橋噩夢 蘇巧慧：未來會重新思考

蘇巧慧表示，已做好準備承擔重任，將籌組最強團隊，帶領民進黨在新北打贏2026選戰。（翻攝自蘇巧慧臉書）

民進黨選對會昨天決議，建議中執會徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長。蘇巧慧表示，已做好準備承擔重任，將籌組最強團隊，帶領民進黨在新北打贏2026選戰。面對潛在對手如李四川、劉和然及黃國昌等人，蘇巧慧今（6日）受訪強調，「面試官是全新北市民」，並表示自己準備充分，觀念最新、執行力最強，會讓市民清楚看到差異，選擇適合帶領新北的人。

正值新北歡樂耶誕城即將開幕，活動交通壅塞長年引發板橋居民不滿。近日有網友在社群Threads發文稱：「蘇巧慧若主張停辦耶誕城，在板橋可拿破六成選票」，引發熱烈共鳴，相關貼文吸引逾2萬人按讚。網友留言表示「耶誕城是板橋人的年度噩夢」「誰主張停辦我就投誰」，也有人建議應輪流至各行政區舉辦「才公平又歡樂」。

廣告 廣告

對此，蘇巧慧今回應指出，耶誕城已舉辦14年，板橋居民最在意的就是活動期間交通大打結，「若舉辦時間越長，市民反應也越大」。她強調，未來若有機會執政，將以「更新、更有活力」的思維重新檢討整個活動，從在地經濟、交通運輸到活動意涵全面評估，盼打造一個「讓新北人認同、讓外地人喜愛」的節慶。

蘇巧慧指出，她的新團隊在設計感與執行力上都與以往不同，將以創新觀念重新思考新北大型活動的舉辦模式。她也重申，自己會以最積極態度爭取市民支持，期盼明年能與新北市民攜手完成改變，打造更便利、更有溫度的城市。

更多鏡週刊報導

今年1至10月赴中失聯、遭關押178人 陸委會示警風險大幅增加

肉圓、爌肉飯回來了！7日解禁宰令 業者：8日開賣

每日逾2千座位遭浪費！高鐵11/10起取消彈性乘車 提前搭車旅客須「先換票再進站」