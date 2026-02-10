最強數理資優生！高雄國一生東京競走破紀錄奪冠 陳其邁表揚

【記者凃建豐／高雄報導】高雄市後勁國中一年級數理資優生黃泰翔，今年元旦遠赴日本參加「2026年第74屆東京元旦競走大賽」，在U16男子組3公里競走項目勇奪第一名，並以14分成績打破大會紀錄，表現亮眼令人振奮。陳其邁市長今（10）日市政會議上公開表揚，肯定黃泰翔同學努力與優秀表現，與全體市民分享榮耀。

黃泰翔是就讀油廠國小6年級時，於參加3000公尺賽跑時，被後勁國中教練張耀仁發現有競走天賦，遂引導他進入競走運動項目；經過訓練後，去年五月在金門參加全國小學田徑錦標賽競走項目一鳴驚人，以14分26秒打破全國紀錄，也讓他正式走上競走競技舞台。

黃泰翔參加的「東京元旦競走大賽」，為日本每年元旦舉辦的傳統競走賽事，吸引各級好手同場競技；他此次在該國際賽場沉著應戰，從投入競走訓練僅1年時間，現場他穩定發揮，尤克服當地相當的寒冷，最後不僅勇奪U16男子組3公里競走項冠軍，更以14分個人最佳成績打破紀錄，展現高雄學子在基層運動培訓上的扎實成果與拚戰精神。

後勁國中校長蔡嘉興強調，黃泰翔同時具備體育班與資優班入學資格，面對課業與訓練的雙重壓力，他展現高度自律與時間管理能力；除國際賽事奪冠外，他最近一次段考成績更名列校排第二，兼具學習力與運動專長，堪為同儕榜樣。

教練張耀仁指出，競走不只比速度，更是比「技術、節奏與意志」；東京元旦競走逢寒冷氣候，更考驗選手熱身保暖與環境適應。他也肯定泰翔具備大賽沉著穩定特質，雖然天氣寒冷，他還流著鼻涕參賽，仍能在壓力下執行戰術與動作要領，相信他未來仍有很大成長空間，值得期待。

黃泰翔說，去年在油廠國小代表高雄打破全小運競走紀錄時，曾期待能收到陳其邁市長具名的奬狀，此次終於如願。他說，自己不刻意比較成績高低，而是專注當下、把目標一步步完成；訓練時也常一邊調整節奏、一邊思考數學題目，在專注的狀態裡感受到「世界很大」，也更體會學習與運動彼此相互支持的力量。

高雄市教育局表示，市府長期支持學校發展多元適性教育，無論是資優培育、體育訓練或學習扶助與品格教育，皆鼓勵學校以「讓每個孩子都發光發熱」為核心，提供彈性且完整的支持系統，協助學生在學業與專長上同步精進，培養面向未來的關鍵能力與國際競爭力。

