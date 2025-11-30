最強新人同框！牧森無緣金馬「鬆一口氣」 先安慰媽媽
新生代男神牧森攜手同門師妹袁漠遙，24日受邀亮相《GQ Men of the Year Awards》年度風格大賞，以率性又自信的氣場成為當晚最受矚目的新人組合。金馬最佳新演員入圍的牧森以清爽俐落的吋頭造型登場，展現獨特氣質；「可甜可鹽」的袁漠遙則身著優雅褲裝亮相，反差魅力在紅毯上格外吸睛，引起粉絲大喊：「太養眼了！」。
牧森展現獨特氣質，細節簡潔俐落。（圖／周子娛樂提供）
被問到今年最酷的經歷，牧森笑稱絕對是首次踏入金馬典禮，而談到未獲獎的心情，他坦言第一反應竟是「鬆了一口氣」。牧森以電影《進行曲》入圍第62屆金馬獎最佳新演員，憑藉著與李李仁飾演父子的大量情緒戲收穫好口碑，其中激烈爭執的橋段更逼哭無數觀眾。雖然最終無緣新人獎，他謙虛表示：「這是最好的安排。入圍不是我一個人，而是角色（江浩）帶著所有人的努力一起走進金馬。」
典禮後，牧森也第一時間安撫期待已久的媽媽，請她不要擔心。而談到未來發展，牧森透露自己想挑戰多種類型的作品，像是文藝片、動作片、傳記人物、公路電影，甚至是更具層次的反派角色。私底下的他擁有敏銳的情緒感受力，也很擅長換位思考，讓他可以更深化角色個性，在鏡頭前展現細膩情感，也讓人期待他將來在作品中的表現。
牧森入圍金馬62最佳新演員獎。（圖／周子娛樂提供）
憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘獎最具潛力新人的袁漠遙，首次參加GQ年度風格大賞時，她坦言當下緊張又興奮：「還好有師兄在旁邊，感覺像一起出任務，有熟悉的人在身邊就安心很多。」擁有馬術、自由潛水、舞蹈、武術等多項技能的她，表示不希望被單一標籤框住，因此積極發展自身能力，她笑稱她已經快要升級成「六邊形戰士」。
袁漠遙入圍金鐘60最具潛力新人獎。（圖／周子娛樂提供）
未來袁漠遙也將持續探索表演的更多可能性，她透露想挑戰武打戲與賽車選手角色。有著出色的身體協調度、快速的技能吸收能力，加上對角色高度要求與不怕吃苦的態度，袁漠遙有望成為能自在駕馭動作場面的多面向演員。
袁漠遙透露想挑戰武打戲與賽車選手角色。（圖／周子娛樂提供）
在眾星雲集的GQ現場遇見多位藝人，兩人被問到是否有特別喜歡的偶像時，不約而同點名金曲歌后李竺芯。袁漠遙笑說，身為同樣投入創作的一份子，能在後台見到才華洋溢的創作歌手，感到十分榮幸；牧森則幽默表示，了解到李竺芯平時不愛穿鞋，有種找到同好的親切感。
師兄師妹俏皮合照。（圖／周子娛樂提供）
兩位新人也將以全新作品亮相，袁漠遙近期投入競速直排輪訓練，積極精進技巧，力求展現全新角色面貌；牧森金馬後隨即投入新劇組，工作邀約不斷，據悉檔期已詢問至明年下半年，並將挑戰更具難度與多元性的角色，令粉絲相當期待。
