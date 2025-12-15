最強新春年菜！金色三麥海陸金湯鍋物、開運肋排與經典拼盤登場

【陳揚盛／綜合報導】迎接農曆馬年新春，金色三麥以歡聚的豐盛儀式感為核心推出超澎湃的2026年菜套餐「一馬當鮮賀團圓」，包含內用年菜與兩款不同的豐富外帶年菜，從海陸大菜、經典拼盤、精緻鍋物與創意燉飯打造多元選擇，滿足各種團聚需求與挑惕味蕾。「一馬當鮮賀團圓」內用年菜套餐售價4800元、外帶年菜套餐售價2999元，外帶年菜皆附精美保溫袋乙只，購買外帶年菜享一公升瓶裝精釀啤酒2入含保冷袋599元加購優惠，12/31以前預購贈送焦糖葡萄塔乙份。

廣告 廣告

內用年菜套餐內用年菜套餐4800元，以經典 × 海味 × 拼盤 × 鍋物完整呈現金色三麥的代表性風味。清爽開場的尼斯沙拉、象徵好運的黃金蝦餅，到香辣濃郁的咖哩蟹、經典大拼盤的澎湃氣勢，以及象徵豐盛圓滿的酸白菜鍋，每一道都承載節慶寓意。主食可選擇剝皮辣椒鮮貝燉飯或西班牙海鮮燉飯，讓團聚餐桌更加滿足。整套套餐象徵「好運全開、好味滿桌」，豐富餐點適合6位家人朋友一同享用。

經典尼斯沙拉

以地中海的明亮能量，替新年揭開滿滿元氣的開頭！鮮美的鮪魚、鹹酸的橄欖、脆綠的生菜、彈嫩的水煮蛋、紅豔的番茄，再淋上主廚自製的檸檬油醋醬，散發來自法國尼斯地區蔚藍海岸的清新魅力。

黃金蝦餅

金黃酥脆的大器之作！鮮蝦拍打出的彈牙口感、麵衣炸出的酥香層次，一口咬下鮮味直線上升。象徵新年的金運好兆頭，從老到小都喜歡的滋味，是團圓桌上的目光焦點之一。

好運橫行咖哩蟹

獻上「新年好運橫著走」的祝福，滿滿一盤酥炸軟殼蟹，炸到外酥內鮮，搭配南洋風咖哩濃醬，融合經典叻沙、椰漿的濃郁，溫潤中刻畫辛香層次，咖滋一聲，鹹香海味超過癮。再附上香烤麵包，因為舔盤級醬汁，一滴也不能放過！

「一馬當鮮賀團圓」外帶年菜A套餐從青花筍到金湯鍋層層堆疊新春風味，輕鬆加熱即可在家打造儀式感滿滿的年夜飯。業者提供

絲綢白乳酪披薩8吋

過年的團圓，不只能「圍爐」，也能一起「圍披薩」！自製的風乾番茄，與新鮮牛乳製成的莫札瑞拉起司，在爐火中融化出柔滑滋味，鹹鮮裡帶著輕盈乳香，金黃酥脆一上桌，團圓桌立刻熱鬧起來。

金色三麥經典大拼盤

就像一口氣把滿滿的祝福全端上桌，酥炸椒麻雞、德式豬腳、美式薯條，搭配黑胡椒香腸、煙燻香腸、青花椒香腸，彷彿為年節端出的聚寶盆，一次盡享金色三麥最經典的下酒菜魅力。

剝皮辣椒鮮貝燉飯（擇1）

鮮甜的干貝是年菜桌上不可缺少的澎湃象徵，主廚特別為這項台灣美食製出獨樹一格的西式青醬基底，呼應透抽、淡菜與白蝦的鮮甜，與米粒交融為滑潤鹹鮮的滋味，香濃、層次都到位，年節的面子里子兩面兼具。

「一馬當鮮賀團圓」外帶年菜B套餐融合沙拉、啤酒蝦、烤肋排、海鮮燉飯與酸白菜鍋的暖心組合，呈現最家常、最適合全家共享的熱鬧年味。業者提供

西班牙海鮮燉飯（擇1）

象徵滿盤豐收！多款海鮮、雞肉與德式香腸炒到鮮香四溢，再與十多種辛香料一同燉煮，香氣層層堆疊，讓米粒吸飽精華。金黃澄亮、鮮美豐盛，每一口都精彩，獻給全家團圓的分享時刻，共度熱鬧年味。

酸白菜富貴鍋

圍爐時刻怎能不開鍋！主廚自家醃漬的酸白菜，以自然發酵的清爽酸度開場；搭配蛤蠣、鮮蝦、精選魚片與手工魚丸，再加上滑嫩肉片，滿滿一鍋好料象徵豐盛圓滿，新春時節和身邊最重要的人一起暖心又暖胃。

「一馬當鮮賀團圓」外帶年菜A套餐的新歲輕盈青花筍，自然甜脆如同歲末餐桌上的一抹清新綠意，為年節大餐拉開清爽序幕。業者提供

今年外帶年菜推出 A、B 兩大風味套餐，各自擁有鮮明的料理主題。皆附精美保溫袋，簡單加熱即可上桌，是家庭年夜飯的最佳輕鬆選擇。「一馬當鮮賀團圓」外帶年菜售價2999元皆附精美保溫袋乙只，購買享加購一公升瓶裝精釀啤酒2入含保冷袋599元，12/31前預購贈送焦糖葡萄塔乙份。

「一馬當鮮賀團圓」外帶年菜A套餐的大桔大利酸辣蝦，薄炸鮮蝦裹上酸辣清香的金桔、檸檬與辣椒層次，為年夜飯增添活力與開胃感。業者提供

外帶年菜A套餐：清爽 × 海派 × 金運料理

以青花筍、大桔大利酸辣蝦、金棗肋排、海派燉飯與金湯鍋構成層層堆疊的節慶味覺旅程，從清爽開胃到濃郁暖心，一次滿足團圓桌所需的豐盛感，適合4位家人朋友享用。

新歲輕盈青花筍

為了平衡年節大餐而設計！青花筍淋上香爆蔥油，香氣四溢，凸顯自然甜脆，也輕盈調和了其他的濃郁佳餚，重新舒展味蕾，彷彿歲末餐桌上的一抹新生綠意。

大桔大利酸辣蝦

馬年到，桔利到！帶著祝福寓意的金桔清香點亮滋味，鮮蝦裹上薄透炸衣，裹附檸檬、魚露、蒜頭與雙色辣椒交錯的豐富層次，為年節餐桌揭開爽口序曲。

「一馬當鮮賀團圓」外帶年菜A套餐的金來棗開運肋排，酸甜濃郁的醬汁包覆軟嫩肋排，每一口都是滿滿新年祝福。業者提供

金來棗開運肋排

「金棗」不僅象徵「金來找」，金黃飽滿的顏色更充滿年節氣氛。我們熬出酸甜層次的醬汁，讓濃郁香滑的滋味包覆鮮嫩肋排，入口柔嫩，風味濃而不膩，每一口都是金運滿載的祝福！

海派大團圓燉飯

為大團圓而創造的料理！啤酒嗆墨魚的噴香、鮮甜蝦仁的濃郁、烏魚子的醇厚鹹香，還以獨門蝦高湯燉煮米飯，層層收攏細緻海味，再點綴爽口酥脆的鱈魚酥片，海派齊聚鮮美滋味，豐富元素有如八仙過海，成為節慶餐桌的焦點。

海陸鮮爆金湯鍋

圓圓滿滿，就開這一鍋！伊比利豬肉領軍，細嫩油香與肉質，藉著嚴選鮮蝦、蛤蜊、花枝與花枝丸堆疊鮮味，還以花生油與麻油爆出雙堅果鍋底香氣，豚骨高湯融入當季蔬菜的鮮甜，熬出金色湯底、台式鍋香，海陸鮮味自然交融，入口溫潤甘甜、回韻悠長，澎湃展現年節的豐盛與氣勢！

「一馬當鮮賀團圓」外帶年菜A套餐的海派大團圓燉飯是年節餐桌上最吸睛的澎湃主食。業者提供

外帶年菜Ｂ套餐：經典 × 烤香 × 暖心鍋物

結合小農沙拉、啤酒蝦、烤肋排、滿盤豐收的西班牙燉飯與酸白菜鍋，展現家常經典美味，適合家庭分享的溫暖，適合4位家人朋友享用。

握握手小農溫沙拉

安心與美味，都跟小農約定好了！來自臺灣小農的頂級生菜，不同的鮮脆拌勻煎烤蕈菇、堅果與義大利酒醋醬汁，交融出多層次的開胃享受，也象徵新的一年從清爽健康開始。

現釀啤酒蝦

年節必備的喜氣蝦紅，象徵紅運當頭！精選大蝦去殼大火乾煎，加入蔥蒜、辣椒爆香，再嗆入啤酒提味，使蝦肉鮮甜、略帶淡淡麥香，是節慶少不了的討喜好菜色。

「一馬當鮮賀團圓」外帶年菜A套餐的海陸鮮爆金湯鍋，湯頭溫潤香濃，是團圓桌上最具氣勢的暖心鍋物。業者提供

大窯大擺烤肋排

團聚的菜色就是要氣勢登場！美式粗獷煙燻香氣將圍繞你，彷彿置身大烤窯前，讓人大口咬下的軟嫩多汁，來自四小時低溫料理，連同獨門醬汁烤出的香甜醇厚，入口滿滿豪氣的祝福，享受過年的澎湃感。

西班牙海鮮燉飯

象徵滿盤豐收！多款海鮮、雞肉與德式香腸炒到鮮香四溢，再與十多種辛香料一同燉煮，香氣層層堆疊，讓米粒吸飽精華。金黃澄亮、鮮美豐盛，每一口都精彩，獻給全家團圓的分享時刻，共度熱鬧年味。

酸白菜富貴鍋

圍爐時刻怎能不開鍋！主廚自家醃漬的酸白菜，以自然發酵的清爽酸度開場；搭配蛤蠣、鮮蝦、精選魚片與手工魚丸，再加上滑嫩肉片，滿滿一鍋好料象徵豐盛圓滿，新春時節和身邊最重要的人一起暖心又暖胃。

禁止酒駕

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

八點檔男星3度病危！不敢告訴老母 淚訴：我已經沒救

獨家｜黑心診所「逆時針」來源揭曉！通通是體驗包 原廠可若夫這麼說

獨家｜「天王御用伴奏」孔鏘怪病纏身 67歲生日心願：想活久一點

