最強東北季風發威「全台急凍」！3測站不到1度 明起水氣減少漸回溫

「林老師氣象站」指出，明日白天起各地開始緩慢回溫，迎風面的桃園以北及宜花地區仍有局部短暫陣雨機會，但整體水氣將會逐漸減少。 圖：取自「林老師氣象站」

[Newtalk新聞] 今(19)日天氣持續受東北季風影響，清晨3測站最低溫不到1度，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，白天北台灣持續低溫，但南部有望回升至27度，南北溫差有10度以上，另外，明日白天起各地開始緩慢回溫，迎風面的桃園以北及宜花地區仍有局部短暫陣雨機會，但整體水氣將會逐漸減少。

根據氣象署上午10時36分前的統計資料，清晨山區有3處最低溫不到1度，分別為玉山測站零下0.7度、玉山風口測站零下0.6度、台中和平區的南湖圈谷測站0.5度；至於平地最低溫前3名為馬祖測站11.8度、馬祖東引測站12度、新北石門的富貴角測站為本島最低溫12.4度。

對此，「林老師氣象站」指出，今日白天北台灣仍然低溫，高溫停留在16至18度之間，其它地區白天稍稍回溫，有機會重登到20度或以上，南部地區高溫可以來到攝氏25至27度，南北溫差10度以上，明日白天起各地開始緩慢回溫；至於降雨趨勢方面，迎風面的桃園以北及宜花地區仍有局部短暫陣雨機會，但是整體水氣量逐漸減少，降雨區域也漸縮小。

氣象粉專「林老師氣象站」指出，白天北台灣持續低溫，但南部有望回升至27度，南北溫差有10度以上。 圖：取自「林老師氣象站」

清晨平地最低溫前3名為馬祖測站11.8度、馬祖東引測站12度、新北石門的富貴角測站為本島最低溫12.4度。 圖：取自氣象署