最強母雞衝刺初選 邱議瑩率高雄議員群站路口爭取支持 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數，立委邱議瑩今（5）日一早，與議員、議員參選人在媽祖港橋路口，向市民問早致意，展現「高雄贏」的團結氣勢。

「上班辛苦了！今天也要一起加油哦！」邱議瑩表示，早上與多位議員、議員參選人在媽祖港橋路口向市民朋友問好。她強調，最後一週會用盡力氣、一步一腳印，踏遍高雄各區，讓市民都能感受到她的誠意與溫暖。

對於大家團結站路口，她說2026年的選舉，不只是個人的選舉，也是高雄隊的選戰。所以今天也跟議員和議員參選人，與高雄隊的兄弟姐妹們一起站路口，共同展現團結氣勢。

廣告 廣告

今日陪同的議員有無黨籍的高雄市議會副議長曾俊傑，以及民進黨籍議員林志誠、李雅慧、鄭孟洳、林智鴻、鄭光峰、江瑞鴻。另外，還有市議員參選人張以理、蔡昌達、林浤澤、鄧巧佩、黃雍琇、巫振興、張耀中，以及前高雄市議員陳致中團隊。

照片來源：翻攝邱議瑩臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

爭取港湖興建寵物親子遊樂園 陳冠安：友善動物打造有愛城市

當科技藝術遇到達文西 蘇俊賓手繪「維特魯威人」行銷AI伊甸園

【文章轉載請註明出處】