最強母雞! 賴總統今年第四度赴台中 拉抬何欣純選情

中部中心／黃毓倫、黃信儒、林賢明 台中報導

民進黨全面備戰中台灣選戰！總統賴清德，昨天（7日）到南投，輔選牙醫素人温世政，今天（8日）又到台中，選在何欣純市政辦公室，舉辦黨公職座談會。今年以來，總統已經四度來台中，力挺何欣純，參選台中市長。何欣純說總統高度重視台中，尤其台中有不少中小企業，受到台美關稅衝擊，政府已經通過特別預算，補助中小企業！

總統賴清德，今年以來第四度來到台中，民進黨台中市長參選人何欣純，早早就在市政辦公室門口守候，迎接總統入內。黨公職閉門座談會議，這一談就談了兩小時，由總統來凝聚向心力，全力衝刺中台灣年底選戰。

台中市長參選人（民）何欣純：「我有信心可以拿下台中，贏回台中，為台中市的市民，能夠發展欣欣向榮，進步大步向前的台中市，總統非常關心，所以他再一次的來到台中，今天特地到我的市政辦公室，來跟各位黨公職一起來座談。」





黨公職座談會地點就在何欣純市政辦公室（圖／民視新聞）









座談會中，包括總統府資政李茂盛、沈國榮，還有民進黨在地議員，都是座上賓，大家討論要如何讓台中更好。前陣子台中不少中小企業，也受到台美關稅衝擊，總統特別指示，已經通過補助預算。

台中市長參選人（民）何欣純：「我再次重申，（總統）非常關心台中，尤其關心台中的產業，930億的特別預算裡面，有很多是在補助中小微型企業，這個部分就是，總統關心產業的基礎。」





總統府資政沈國榮（圖／民視新聞）









總統府資政沈國榮：「總統談到關稅15%不疊加，而且最惠國待遇，希望說等台美這個，經濟談判關稅的草案能夠，送到立法院能夠馬上通過，不要再重蹈韓國的覆轍。」

總統府資政沈國榮也公開呼籲，台美關稅相關草案送到立法院，必須趕快通過，才不會讓台灣產業再度陷入危機。總統用實際行動證明，中央高度重視中台灣產業發展，力挺何欣純參選，許給台中市民更好的未來！





