最強母雞！高市早苗成功送「台灣女婿」山口晉入國會

日本眾議院大選8日晚間開票，自維執政聯盟261席已達「絕對穩定多數」，而自民黨候選人、「台灣女婿」山口晉確定當選埼玉縣第10選區席次，打敗中道改革聯合的老將坂本祐之輔，此前2人已交手2次。

日相高市早苗宣布眾議院大選勝選。（圖／NTV）

《NHK》報導，由於自民黨預估取得274席次到328席次，大幅高於過半門檻233席次，已達「絕對穩定多數」的261席次，代表高市內閣將繼續執政，且是2021年大選以來，自民黨首度得到單一政黨多數。

此外，高市早苗先前曾替埼玉縣第10選區的「台灣女婿」山口晉站台助選，而高市這波「最強母雞」助力，也加持山口晉的選舉運，他這次是第3次對上中道改革聯合的坂本祐之輔，此前2人剛好1勝1敗，本次雙方票數一度呈拉鋸狀態，最終由山口晉勝出。

