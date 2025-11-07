最強無人偵查機明年到貨 國防部成立AI辦公室建構新戰力

我國向美國採購的MQ-9B高空大型偵查無人機可望於明年第3季開始交機，國防部在今年10月成立人工智慧專案辦公室，規畫將AI技術納入無人機作戰系統，透過自主目標識別、追瞄等功能，建構新型態戰力。

MQ-9死神無人機。（圖／美國空軍）

空軍參謀長李慶然6日在立法院外交及國防委員會透露，我國斥資217億2254萬元向美採購的4架MQ-9B無人機,首架預計明年第3季應可開始交機。這批無人機規畫於民國115年、116年逐步交付，將取代日前退役的RF-5E偵察機及輔助RF-16偵察機執行任務。

廣告 廣告

軍備局長林文祥說明，未來AI技術在FPV自殺無人機的發展應用上，將導入自主目標識別、追瞄功能,以科技達成群攻、減少人力的效果。他舉例，FPV的操作需要一定人力，但未來會循序漸進發展,1、2年後就會用群攻來減少人力操作，運用AI識別、追瞄目標,甚至可多點遙控群機，以配合新科技發展。

MQ-9無人機。（圖／美聯社）

國防部整合評估司長黃文啟透露，國防部配合行政院政策指導，10月1日已成立人工智慧專案辦公室，透過整評司「國防創新小組」管道，引進市場成熟的AI產品。他表示，尤其是關於影像的判別，以及電腦防護、防駭會先期導入，而進一步軍事應用的部分，則會視AI人工智慧的發展成熟度，逐年納入國軍後續規畫。

國防部提及，無人機整體未來發展將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟硬體關鍵技術的發展，同時建立國內自主研發及產製能量，達成國防與經濟雙贏目標。

延伸閱讀

蔡英文護年改扯「馬英九交代」 蕭旭岑：別再馬維拉

蔡英文喊「年改不該半途而廢」！媒體人：像在教訓賴清德

年改不該半途而廢！蔡英文曝馬英九交代：靠政府預算救不了退休金