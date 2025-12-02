最強無人機燈光秀+河岸14大地標一次點亮！2025泰國曼谷燈光藝術節市區主題飯店推薦 | ELLE
冬季不僅是氣溫最適合造訪泰國的旅遊季節，到了年底在首都曼谷更有一年一度的「曼谷燈光藝術節」，今年以「暹羅之光—大地之母」向王太后致敬。運用燈光藝術將湄南河兩岸的14個重要地標一起點亮，再搭配無人機大秀，創造出閃耀絢麗的璀璨回憶。編輯特別為大家精選了曼谷市區五大最具特色的主題住宿類型，輕鬆規劃一趟充滿風格、舒適且難忘的曼谷之旅。
【2025曼谷燈光藝術節時間】
活動日期：2025/11/9~2025/12/23
點燈時間：每晚18:00至22:00
活動地點：曼谷湄南河兩岸（拉瑪八世橋至拉瑪三世橋）
更多資訊可至tourismthailand.org查詢
結合歷史建築旅宿
PHOTO CREDIT: klook.com
曼谷的魅力不僅在於其現代的繁華，更在於那些承載著百年故事的歷史建築。無論是泰國皇室成員別墅、印刷出版社舊址……還是百年歷史銀行，都在精心改造下將優雅歷史感與現代奢華舒適完美結合。以獨特的復古氛圍和藝術陳列，訴說著曼谷舊日的迷人故事。它們不僅是住宿，更是一種文化體驗。
住宿推薦：曼谷拉威坎拉亞飯店（The Raweekanlaya Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
不只擁有曼谷住宿不可或缺的高機能性和高CP值，拉威坎拉亞飯店建築前身是泰國皇室成員的居所，至今已有兩百年歷史。飯店保留了殖民時期與泰式古典融合的建築風格，並被綠意盎然的庭園環繞，充滿幽靜的懷舊氛圍。38間客房各自都以泰國文學的詩歌命名，在各種細節都展現出屬於拉瑪六世時代的藝術元素。
住宿推薦：Chakrabongse Villas
PHOTO CREDIT: klook.com
位於昭披耶河畔的歷史街區的中心地帶，鄭王廟、大皇宮等主要景點也都在步行範圍內。由查克拉蓬王子於1908年建造，Chakrabongse Villas曾是皇室居所的別墅群，作為遠離宮廷喧囂的靜謐之所。共7間套房提供獨棟的泰式風格私人空間，均配有加大雙人床與花園美景。
住宿推薦：文華東方酒店（Mandarin Oriental Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
1879年開幕的泰國首家豪華酒店正是文華東方酒店的前身，此處不僅是曼谷的傳奇地標，更是亞洲歷史最悠久的豪華酒店之一。坐落於昭披耶河畔，接待過無數皇室成員、政商名流與文人雅士。其中絕對不能錯過最代表性的Authors’ Lounge，此處已改建成玻璃花園，讓賓客可以享用下午茶與曼谷文華東方專屬的優雅氣息。
住宿推薦：曼谷出版公寓（Bangkok Publishing Residence）
PHOTO CREDIT: klook.com
喜愛閱讀與歷史感旅客的命定住宿！Bangkok Publishing Residence位於曼谷老城區，由一家歷史悠久的印刷出版社舊址精心改造而成。設計上充滿復古與懷舊的氣息，內部陳列著老式打字機、老雜誌手稿插畫、印刷骨董古董……等大量舊式印刷設備和珍貴紙本文件，讓住客彷彿穿越回上個世紀的時空。
住宿推薦：The Mustang Blu
PHOTO CREDIT: klook.com
坐落在曼谷的唐人街附近，建築前身為擁有百年歷史的銀行、也曾是間醫院，精心修復打造出風格獨具的精品飯店。設計風格充滿了戲劇性的復古美學，保留了建築的原始結構和高挑空間，並巧妙融入復古家具和標本裝飾。The Mustang Blu共十間套房都各自有獨一無二的擺飾，是一間從建築外觀到室內設計都是超上鏡的質感細節旅宿。
購物商場共構旅宿
PHOTO CREDIT: klook.com
喜愛購物和重視效率的旅客，那就選擇與購物商場共構的旅宿吧！這些飯店都能直接連接大型購物中心，無需走出戶外就可以輕鬆購物、用餐，大大節省了交通時間。無論是貴婦百貨區還是時尚年輕人聚集地，這些酒店都能提供極致便利性的完美度假體驗。
住宿推薦：都喜天麗酒店（Dusit Thani）
PHOTO CREDIT: klook.com
2024年完成翻新工程重新華麗回歸的都喜天麗酒店，變身為39層樓高全新建築，全館共提供257間客房。本身就擁有絕佳地理位置的曼谷傳奇酒店，鄰Silom商圈、距離BTS Silom站步行只需約5分鐘。除此之外，樓下就是最新的中央公園購物商場（Central Park Mall），可以直通抵達為旅客提供無縫接軌的購物體驗。
住宿推薦：航廈21格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Hotel Terminal 21）
PHOTO CREDIT: klook.com
Grande Centre Point Hotel Terminal 21的最大優勢在於它直接與充滿機場主題的Terminal 21購物中心共構，並且可直接連通至BTS Asok站和MRT Sukhumvit站。這種三位一體的極致便利性，讓旅客無論是購物、用餐或轉乘交通都無需走出戶外，特別適合曼谷炎熱多雨的天氣。飯店客房寬敞舒適，頂樓還有超好拍的無邊際泳池空中花園。
住宿推薦：盛泰瀾中央世界商業中心飯店（Centara Grand at CentralWorld - SHA Plus）
PHOTO CREDIT: klook.com
盛泰瀾中央世界商業中心飯店距離BTS暹羅Siam站步行約10分鐘，最棒的是從位於23樓的飯店櫃檯換乘電梯，直達7樓即是Central World購物中心，輕鬆暢遊曼谷最受歡迎的大型百貨。除此之外也別錯過飯店頂樓著名的Red Sky Bar，提供了360度的曼谷天際線絕美視野，這樣的高空美景白天晚上都各有風情。
住宿推薦：曼谷柏悅飯店（Park Hyatt Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
許多國際精品品牌皆有進駐的曼谷知名貴婦百貨使館購物商場（Central Embassy），百貨公司頂樓其實就是曼谷柏悅飯店，成為追求低調奢華與設計美學的旅客首選。旅客可以透過酒店的專屬通道直接進入Central Embassy自在購物，在百貨2樓還有連通道直達BTS Phloen Chit站，十分貼心且便利。
住宿推薦：三重Y飯店（Triple Y Hotel）
PHOTO CREDIT: klook.com
在泰國最高學府朱拉隆功大學旁，大型複合式商場Samyan Mitrtown有許多年輕、生活化品牌進駐，已成為曼谷學生愛逛的青春潮流聖地。購物中心和MRT Sam Yan站直接連結，並有三重Y飯店共構因此擁有極佳的便利性。Samyan Mitrtown中地下一樓的部分品牌是24小時營業，成為夜貓子的最大福音。
住宿推薦：曼谷王權鉑爾曼酒店（Pullman Bangkok King Power）
PHOTO CREDIT: klook.com
從BTS勝利紀念碑站走路約10分鐘即可抵達，地理位置優越之外，曼谷王權鉑爾曼酒店最特別的就是直接連接著名的King Power Duty Free免稅店。在免稅店盡情購物後，可以超有效率地把戰利品放回飯店客房，不用擔心一路提到手痠。在免稅店內也有美食街，可以成為入住後不想走太遠的覓食選擇。
最美泳池住宿
PHOTO CREDIT: klook.com
雖然位在市中心的曼谷沒有臨近海邊，在這炎熱天氣下，還好各大飯店大多都有泳池供旅客消暑，曼谷飯店的泳池設計更成為住宿的重要亮點。彷彿漂浮在城市天際線之上的高空無邊際泳池，或是營造出遠離塵囂的度假感熱帶潟湖泳池，這些泳池不僅是用來游泳和戲水，更是網美打卡、享受日光浴和欣賞曼谷城市景觀的最佳觀景台。
住宿推薦：曼谷大倉新頤飯店（The Okura Prestige Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
在曼谷少數的日系品牌飯店選擇，曼谷大倉新頤飯店最受到矚目的就是位於25樓的懸臂式無邊際泳池，成為曼谷飯店的泳池地標之一。以最大膽的設計讓泳池向外延伸，暢游時彷彿漂浮在城市上空。泳池畔的休息區提供了絕佳的城市景觀和日光浴環境，是捕捉曼谷天際線美景的完美地點。
住宿推薦：帕亞泰易思廷大飯店（Eastin Grand Hotel Phayathai）
PHOTO CREDIT: klook.com
一個高空無邊際泳池還不夠，帕亞泰易思廷大飯店在曼谷市中心提供雙泳池配置的奢華選擇。分別在22樓和37樓設置了無邊際泳池，讓旅客可以自由選擇不同的高度和視野享受。飯店的交通位置也十分方便，BTS Phaya Thai站有連通空橋步行3分鐘即可到達，對於需要往返機場快線的旅客來說非常方便。
住宿推薦：曼谷 137 Pillars 套房飯店（137 Pillars Suites Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
飯店位於時尚的Phrom Phong區，周邊充滿質感咖啡館、知名餐廳、人氣酒吧。曼谷137 Pillars套房飯店同樣是擁有兩座無邊際泳池的飯店，位於27樓的主泳池對所有住客開放，享有優美的城市景觀；而位於32樓的頂樓泳池則專門保留給套房住客，提供了更私密、更高級的專屬瞭望風景。
住宿推薦：察殿曼谷河畔豪華飯店（Chatrium Hotel Riverside Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
飯店就在曼谷河景第一排的絕佳地理位置，有專屬碼頭和定時接駁船隻，擁有河畔的寧靜氛圍，飯店隔壁就有24小時的便利商店，所以也兼具便利機能性。不只有深受喜愛的超大河景房，還有直接面向昭披耶河的無邊際泳池，在游泳時能近距離欣賞繁忙的河道景觀和對岸的城市風光。
住宿推薦：曼谷素凱泰飯店（The Sukhothai Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
多次被國際旅遊雜誌評選為全球最佳飯店之一，更在2024年完成最新的翻修。曼谷素凱泰飯店的戶外無邊際泳池有25公尺長，被大量的熱帶綠色植物與精緻的庭園景觀所環繞，宛如一個隱藏的潟湖。泳池的優雅設計，完美體現了飯店堅持的素可泰王朝古典美學，為入住旅客營造出極致的平靜與私密感。
創意設計旅店
PHOTO CREDIT: klook.com
可能隱身於老舊街區或購物中心林立鬧區，各自展現工業風、復古風、現代色彩或極簡主義等多種樣貌，曼谷的設計旅店就是建築師和設計師們發揮創意的畫布，每一間都擁有鮮明的個性和獨特的敘事風格，吸引著全球的文青與設計愛好者。入住設計旅店不僅僅是休息，還是另一種體驗曼谷前衛藝術與生活風格的方式。
住宿推薦：暹羅 @ 曼谷暹羅時尚飯店（Siam@Siam Design Hotel Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
BTS國立體育館站步行約6分鐘即可抵達，暹羅@曼谷暹羅時尚飯店是曼谷設計酒店界的先鋒，以大膽、色彩鮮明和充滿藝術張力的設計風格而著稱。飯店內大量運用泰國當代藝術品和視覺元素，每個創意角落都彷彿是攝影棚，充滿戲劇性的光影與色彩，是潮流人士和藝術愛好者的打卡聖地。13樓的空中泳池和25樓的高空酒吧都擁有絕佳視野，能夠一覽曼谷城市景觀。
住宿推薦：曼谷無花果大廳飯店（The Fig Lobby）
PHOTO CREDIT: klook.com
路過絕對會讓人停下腳步的特色建築，曼谷無花果大廳飯店是一家充滿趣味、叛逆精神和獨特主題的精品設計酒店。整間飯店就像一座現代美術館，設計風格融合了復古、波西米亞和當代藝術的元素，創造出輕鬆、隨性且極具個性的氛圍。飯店除了住宿和餐廳之外，還打造了陶藝教室和畫室空間，讓旅客可以預約使用盡情揮灑創意。
住宿推薦：曼谷仕丹德飯店（The Standard, Bangkok Mahanakhon）
PHOTO CREDIT: klook.com
The Standard集團進軍亞洲首間旗艦飯店，特別找來西班牙設計鬼才Jaime Hayon操刀，在曼谷最具指標性的King Power Mahanakhon大廈打造出風格獨具的五星級酒店。曼谷仕丹德飯店將70年代的波普藝術與當代奢華相結合，以趣味、復古且充滿活力的設計語彙受到討論與喜愛。位在酒店78樓是泰國最高的空中酒吧，另外所有房客都能獲得一張免費門票，可以至King Power Mahanakhon Tower頂樓參觀玻璃天空步道。
住宿推薦：曼谷拉差巴頌 Moxy 飯店（Moxy Bangkok Ratchaprasong）
PHOTO CREDIT: klook.com
萬豪集團旗下專為年輕一代設計的飯店系列，曼谷拉差巴頌Moxy飯店主打活潑、有趣與高CP值。最具特色的就是飯店的公共區域，設計充滿色彩、遊戲和社交元素，打破了傳統飯店的拘謹感。辦理入住手續的櫃檯常設在酒吧，讓歡樂從進門就開始。距離最近的BTS奇隆站步行只需約7分鐘，還有空橋串連十分便利。
住宿推薦：斯坦達德X曼谷帕阿提特（The StandardX Bangkok Phra Arthit）
PHOTO CREDIT: klook.com
The Standard集團於曼谷的另一力作，但風格更偏向古城區的在地體驗與街頭文化。飯店位於昭披耶河畔、靠近舊城區和考山路，街區充滿了歷史的浪漫與波西米亞的藝術氣息。設計融入了舊城區的復古元素，同時保持了品牌特有的時尚感和俏皮感。延續這樣的創作精神，飯店也不定時舉辦藝術駐村計劃與工作坊，提供新興藝術家更多舞台。
親子友善旅宿
PHOTO CREDIT: klook.com
帶著孩子出遊要考慮的事情就變得更多了，為了大人小孩都能玩得自在開心，就選擇為了孩子和家長多一些貼心服務的親子友善住宿。親子型住宿不僅提供寬敞的家庭客房，並在服務上細心考慮兒童的需求，更設有專為兒童設計的遊樂設施，讓孩子可以好好放電、家長可以好好放鬆。
住宿推薦：曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
泰國首間城市麗思卡爾頓酒店在今年2025盛大開幕，8樓開始至24樓共260間客房，還有各種完整的公共設施，提供旅客充滿細節的奢華美學與細緻服務。曼谷麗思卡爾頓將兒童體驗提升到全新的層次，不只提供免費的兒童俱樂部，還會不定期舉辦像是野生動物園下午茶、兒童夜間探險帳篷等充滿創意的有趣活動。
住宿推薦：曼谷暹羅凱賓斯基酒店（Siam Kempinski Hotel Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
位於購物核心區的家庭度假綠洲，曼谷暹羅凱賓斯基酒店以親子友善而受到許多家長喜愛。其中最適合親子入住的就是21間泳池通道房，孩子們能直接從客房露台進出戶外泳池區，快樂戲水後孩子們進房換洗也十分方便。酒店設有專業的兒童俱樂部，並有專屬通道直達Siam Paragon購物中心，滿足家庭的購物、娛樂多元需求。
住宿推薦：曼谷河畔安納塔拉度假村（Anantara Riverside Bangkok Resort）
PHOTO CREDIT: klook.com
度假村提供免費接駁船服務，讓家庭輕鬆往返市區。安納塔拉河畔度假村擁有獨一無二的熱帶花園和壯闊昭披耶河河畔美景，豐富的戶外設施和充足戶外活動空間，可以讓孩子們快樂探索。最受家長歡迎的是完善兒童俱樂部Kids Club，能提供專業的托顧服務，以及兒童運動、手作DIY等趣味活動，讓家長能夠享受難得的二人世界時光。
住宿推薦：曼谷盛捷億甲邁服務公寓（Somerset Ekamai Bangkok）
PHOTO CREDIT: klook.com
親子出遊入住公寓式飯店就能更方便地處理孩子的飲食需求，也能清洗一些換洗衣物，以防不時之需。盛捷億甲邁服務公寓客房配備洗衣機、廚房設施，配備十分完善且便利。在兒童設施方面，酒店的戶外泳池設有專屬的兒童戲水區，旁邊更設有沙坑遊樂區；而二樓則有室內兒童遊戲室，無論晴雨都能滿足孩子們的玩樂需求。
住宿推薦：拉差丹利中心點大飯店（Grande Centre Point Hotel Ratchadamri）
PHOTO CREDIT: klook.com
另一間也受到許多家長推薦的網路好評、適合親子入住的飯店，拉差丹利中心點大飯店位於曼谷高級百貨商圈。飯店提供一房一廳的公寓式格局，並配有電磁爐、微波爐、烤麵包機、洗衣機等家電，確保家庭擁有充足的活動空間和便利的設備。公共空間還有免費的兒童遊樂區和遊戲室，有PlayStation 5遊戲機、賽車模擬器、彈珠台、足球桌、小型溜滑梯、滑步車等遊樂設施，不同年紀的孩子都能在這裡找到專屬樂趣。
