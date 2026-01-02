最強男團成員突震撼離團！公司宣布沿用團名續戰舞台 粉絲全哭了

記者陳宣如／綜合報導

韓國男團ONEUS即將結束與經紀公司RBW的六年合作關係。RBW今（2）日透過官方聲明表示，經過長時間且深入的討論，雙方已達成共識，ONEUS五名成員將於2026年2月底正式結束專屬合約。

ONEUS將離開經紀公司RBW，但仍沿用團名繼續團體活動。（（圖／翻攝自X）

RBW旗下除了女子團體MAMAMOO、KARA之外，也有男子團體ONEUS與樂團ONEWE等藝人，旗下藝人多以實力唱功與舞台表現聞名。ONEUS自2019年1月9日出道以來，以鮮明的音樂風格和舞台魅力獲得國內外廣泛關注，近年也積極展開海外巡演。團體上個月才在波蘭華沙完成世界巡演《2025 ONEUS WORLD TOUR ‘H_OUR, US’》，展現穩定的全球人氣。

廣告 廣告

針對未來活動，RBW在聲明中指出：「即便合約結束，公司與成員們都認為應該延續ONEUS的價值與團體定位，因此決定未來仍以『ONEUS』名義進行團體活動。」公司也表示，將積極協助成員進行團體相關事務，以確保粉絲與團體的連結不中斷。

ONEUS近年積極展開海外巡演，獲得國內外廣泛關注。（圖／翻攝自X）

RBW在聲明中向ONEUS全員表達感謝：「感謝你們在這段期間與公司共同經歷並實現重要成長，也希望粉絲們未來能繼續支持五位成員，以『ONEUS』的身份前行。」此外，聲明也提到，ONEUS將以RBW名義完成2026年1月的新專輯發行及相關宣傳活動，作為公司官方行程的最後安排。

消息公布後，粉絲社群湧現留言，有人表示：「雖然離開一起出道的RBW有點不捨，但無論去哪裡都會支持ONEUS！」也有粉絲寫道：「能繼續使用『ONEUS』這個名字真的太好了，無論成員在哪裡，我們都會一直支持你們。」部分粉絲則坦言失落，原本希望成員能續約RBW，但同時也祝福團體在新的環境中順利發展。

更多三立新聞網報導

嘉義跨年／放送事故！頌樂唱一半「設備2度出狀況」驚險反應全被拍

NewJeans僅她被解約！恐一人背「28億天價違約金」 破韓偶像歷史紀錄

NewJeans完整回歸告吹！她慘遭「單獨踢出公司」 韓媒：恐是報復性解約

又回台灣了！MAMAMOO+ 聖誕合體 頌樂、玟星曝「私下再來台旅行」

