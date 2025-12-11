《最強的身體》火藥味四射！ 呂植宇、加藤琉士帥到百名女粉瘋喊

《最強的身體》本週賽事火藥味十足。在啞鈴與跑步項目中，錦榮多次展現身高與步幅優勢，他先在場邊笑稱：「我知道他（李玖哲）很快，但我從這邊到那邊距離比較短。」正式上場後，更被主播徐展元點出「腿長至少多15公分」，果然一路狂奔海放對手。超越瞬間，他還輕拍李玖哲肩膀，畫面充滿「挑釁感」。李玖哲賽後笑說：「當時不知道是嚇我還是給我鼓勵，名次被奪，面子也被奪。」逗得全場大笑。

王少偉逆天身材震撼全場 彭小刀助陣「56不能亡」上演兄弟情

49歲的王少偉則是40+組最年長選手，他幽默自嘲：「等播出時我已經是50+了，早知道報50歲以上組比較有勝算。」雖然是全組最高齡，但他身材、體能保養得宜，緊實狀態完全看不出歲月痕跡。更驚喜的是，昔日「5566」隊友彭小刀特地現身應援，兩人久違同台依然默契滿滿，「56不能亡」的兄弟情在場邊重新上演。

49歲王少偉身材與體能依舊維持良好，緊實體格完全看不出歲月痕跡。圖／好看娛樂

彭小刀此次也與潘君侖搭檔挑戰男雙。他坦言原本想借重潘君侖的高體能，沒想到首次訓練就被逼到喊不行，甚至笑說如果製作單位不降重量，「56就會亡」。雖然嘴上抱怨，但兩人靠著高強度訓練，最終在賽場上展現超水準表現，還刷新一項大會紀錄，讓主播驚呼連連。

王少偉（左）參賽，彭小刀現身助陣。圖／好看娛樂

男雙組另一亮點則是《原子少年》「ATLANTIX」呂植宇與「F.F.O.」加藤琉士的組合。兩位高人氣偶像吸引約200名女粉絲在高雄酷熱天氣中到場力挺，現場尖叫不斷、氣氛熱度破表。此外，「瘋神無雙」的香蕉與逸祥也驚喜組隊參賽，兩人立志打破「諧星與偶像界線」。逸祥更豪語：「等一下這邊的粉絲都會變成我的粉絲！」搞笑互動替緊張刺激的賽場增添不少歡樂。

《最強的身體》每週日晚上8點於台視播出。

